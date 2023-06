Descomplicando a conta PJ do Nubank: descubra como e quem pode abrir

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. No início de sua campanha no Brasil o Nubank entregou crédito facilitado para muitos brasileiros. Com a possibilidade de posteriormente conseguir aumentar o limite de acordo com o uso do cartão. Por esse motivo e outras parcerias se tornou o banco do brasileiro. Entretanto, é possível abrir uma conta PJ na instituição. Em contraste ao que muitos pensam, há vários benefícios e é totalmente gratuito. Veja como funciona e como abrir uma conta PJ no Nubank.

Como funciona uma conta PJ?

A conta PJ do Nubank é focada nas empresas e pequenos negócios. A fim de conseguir separar corretamente o que corresponde ao negócio e as movimentações pessoais. É possível abrir uma conta PJ com um ou mais integrantes, isto é, sócios. Os tipos disponíveis são MEI, EI e LTDA.

Lembrando que é necessário que haja apenas um sócio proprietário, cujo será o administrador e criador da conta. A conta PJ do Nubank não possui anuidade ou valores surpresas. É focado em empreendedores, autônomos e empresários.

Por não possuir tarifas adicionais para operações básicas, é uma das contas mais solicitadas pelos brasileiros. Veja abaixo alguns dos benefícios da conta PJ do Nubank.

TEDs ilimitados e gratuitos;

Possibilidade de recebimento de valores através de maquinetas, links, etc;

Anuidade e taxas zero;

Pix ilimitados;

Cartão de crédito e débito;

Facilidade na impressão do extrato bancário;

Área personalizada para cobranças.

Nubank libera limites especiais?

Depende. Tal como acontece uma análise de crédito na conta de Pessoa Física, o mesmo ocorre na conta de Pessoa Jurídica. Durante o processo de aprovação é normal que o banco solicite alguns dados e com isso realize uma pré-análise de crédito.

Por mais que seja uma empresa, o Nubank não libera limites especiais somente por isso. Entretanto, dependendo do capital da empresa e patrimônio pode sim ter valores maiores.

Entretanto, tudo depende exclusivamente da análise de crédito. Variando de cliente para cliente. De empresa para empresa.

Como abrir conta Nubank PJ

O processo é bem simples. Para quem já é cliente Nubank, é necessário ir em configurações e depois “Abrir conta PJ”. Depois basta seguir o passo a passo intuitivo que o próprio banco disponibiliza aos seus clientes. Caso não seja cliente, siga os passos abaixo.

Entre na plataforma de aplicativos do dispositivo e pesquise por “Nubank”;

Clique em “Abrir conta PJ”;

Preencha os dados solicitados;

Verifique os valores pré-aprovados de crédito e finalize a proposta.

Pronto. Após isso basta esperar a aprovação do banco e dar prosseguimento aos demais detalhes dentro do aplicativo Nubank. O processo de abertura de conta PJ é totalmente gratuito e isento de taxas adicionais ou surpresas.