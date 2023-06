“Dupla vantagem” do INSS: descubra se você pode ter acesso

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem muitos benefícios que o trabalhador pode ter direito se caso estiver dentro dos requisitos previstos na lei. Vale ressaltar que em alguns casos o segurado também pode fazer jus a mais de um benefício previdenciário.

Porém, é importante ficar atento pois não pode acumular benefícios simultaneamente. Isso pode acontecer devido aos princípios que tem no sistema relacionados a incompatibilidade lógica. Lembrando que a Reforma da Previdência teve impacto direto na acumulação de benefícios que pode refletir ao bolso dos beneficiários.

As pessoas têm dúvidas sobre se é possível receber a aposentadoria e ao mesmo tempo a pensão por morte. Porém, para receber os dois benefícios do INSS é necessário estar dentro dessas novas regras que foram estabelecidas.

Veja quais benefícios que não podem acumular. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Lista dos benefícios do INSS que não podem acumular

Confira abaixo a lista dos benefícios que não podem ser acumulados:

Aposentadoria e auxílio-doença

Mais de uma aposentadoria

Aposentadoria e abono de permanência de benefício

Salário maternidade e auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez

Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, exceto pensões oriundas do mesmo instituidor do exercício de cargo cumuláveis, na forma do artigo 37 da Constituição Federal de 1988

Seguro-desemprego é outro benefício previdenciário, salvo pensão por morte ou auxílio acidente, respeitadas todas as exceções aos casos apresentados

Auxílio acidente com outro auxílio-acidente

Benefício de Prestação Continuada (BPC), com benefício da Previdência Social ou de qualquer outro regime previdenciário.

Ou seja, o funcionário que fez esse requerimento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após o dia 13 de novembro de 2019, não vai poder receber duas aposentadorias.

Tem exceção?

É importante ressaltar que só pode acumular duas pensões por morte ou até mesmo duas aposentadorias se forem através de regimes previdenciários totalmente diferentes. Somente assim a pessoa pode receber duas aposentadorias ou duas pensões por morte, somente se um dos benefícios tiver a concessão através do Regime Geral da Previdência e outro por outro tipo de regime.

RGPS – O Regime Geral da Previdência Social vincula esses trabalhadores da categoria CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), MEI, autônomos, segurados especiais e também os contribuintes facultativos.

RPPS – O Regime Próprio da Previdência Social é direcionado aos servidores públicos efetivos.

Vale ressaltar que é possível acumular esses benefícios devido ao pagamento do RGPS é através do INSS, enquanto o RPPS é de responsabilidade de municípios, dos estados e também do governo federal.

