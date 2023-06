Brasileiros ainda tem R$ 7 BILHÕES para receber, afirma Banco Central

Já faz alguns meses que os brasileiros sabem que existem quantias esquecidas que podem ser sacadas. No primeiro momento o valor era de mais de R$ 10 milhões. Por mais que a mídia tenha divulgado, o número ainda segue alto e milhões de brasileiros ainda têm a oportunidade de conseguir sacar o dinheiro até então esquecido. Através do SRV do Banco Central é possível não somente consultar como sacar os repasses acumulados. Entenda como funciona e os valores disponíveis.

Brasileiros podem sacar até R$ 7 bilhões

Na última consulta feita pelo Banco Central, mais de R$ 7 milhões ainda estão sob posse da instituição. É necessário que os brasileiros entrem no sistema de devolução de valores do Banco Central a fim de verificar os valores e sacar. O grande problema é que poucos brasileiros possuem valores superiores a R$ 5 mil.

Isso acaba gerando conflitos: os que possuem valores inferiores, acabam não realizando o saque. Até então, mais de 13 milhões de Pessoas Físicas usaram a plataforma de consulta e realizaram o saque do dinheiro esquecido. É válido lembrar que a opção está disponível para Pessoas Físicas e Jurídicas.

Não ficando para trás, mais de 493 mil companhias também conseguiram sacar os valores esquecidos. Somando mais de R$ 900 milhões. Por mais que o valor de saque tenha sido alto, os números ainda seguem alto.

Os números não diminuem

Em razão de inúmeros motivos, os valores dos saques não foram reduzidos. Ainda há mais de R$ 7 bilhões disponíveis para milhares de brasileiros. São valores bem altos e que muitos sequer imaginam existir. É possível obter o dinheiro esquecido de pessoas com vida e falecidas.

Portanto, com o auxílio do sistema do Banco Central acontece a pesquisa. Logo que o brasileiro consulta os valores a receber, são mostradas algumas informações sobre os saques. Tal como o valor, a instituição e a maneira de saque. Dependendo do banco, é necessário ir até a agência com o Token do BC a fim de obter o valor.

Espera-se que até o fim do ano os valores esquecidos sejam reduzidos a pelo menos 15% a menos. Entretanto, ainda há uma luta muito grande por parte do Governo Federal a fim de que isso chegue a todos os brasileiros.

Como solicitar o dinheiro esquecido?

Para solicitar o dinheiro esquecido é necessário estar conectado à internet. Ademais, o passo a passo é bem simples e direto. Veja o passo a passo a baixo.

Entre no site Valores a Receber do Banco Central;

Faça login usando a conta do Governo Federal;

Preencha o CPF e clique em consultar;

Ao ver o valor, clique em solicitar e pronto.

Caso não haja a opção de solicitar o valor, é necessário entrar em contato com o banco responsável. Através de uma mensagem de e-mail ou pessoalmente na agência. Alguns bancos como o Bradesco possuem o procedimento um pouco mais complexo.

Em outros casos não há chaves Pix no nome do titular ou são chaves diferentes das aceitas, acarretando assim este pequeno conflito. Ademais, basta solicitar através da plataforma ou diretamente no banco e em até cinco dias úteis o dinheiro há de entrar na conta cadastrada.