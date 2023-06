Não é de hoje que os brasileiros conhecem o Bolsa Família. Presente no Brasil há alguns anos, havia sido substituído pelo Auxílio Brasil. Com o retorno do Governo Lula o programa regressou ao país com novidades. Os valores foram alterados e novas regras implantadas. Agora é possível conseguir até R$ 1 mil por mês com o Bolsa Família. Em contrapartida, novas regras foram divulgadas e precisam ser cumpridas à risca. Senão, é bloqueio na certa.

Mudanças importantes no Bolsa Família; alerta para os inscritos | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família 2023

Para o ano de 2023 a grande novidade do Bolsa Família foi o valor fixo de R$ 600. Estava sendo discutido no início do ano o pagamento mínimo de apenas R$ 400. A fim de se igualar aos antigos repasses do Auxílio Brasil, foi aberto algumas brechas no orçamento que possibilitou o repasse adicional de R$ 200, totalizando os R$ 600 mensais.

Além disso, com o passar dos meses o Governo revelou outros adicionais. Dentre eles o de R$ 300. Referente as famílias que têm crianças entre zero e seis anos. O máximo de crianças é duas. Portanto, o valor máximo é de R$ 300, representando o valor de R$ 150 per capita.

Nos primeiros meses do ano o Governo Federal começou um grande pente fino nos cadastros. De 10 milhões de cadastros com fraudes, 6 milhões representavam famílias unipessoais. Isso chamou e muito a atenção do Governo Federal.

Agora no início do segundo semestre do ano, o Governo anunciou o início dos adicionais para os membros com idade entre sete e dezoito. O valor é de R$ 50. Além disso, neste mês de junho irá acontecer um dos pagamentos mais caros da história. Em alguns casos ultrapassando de R$ 1 mil.

Em paralelo ao Bolsa Família há o Vale-Gás, muitas famílias recebem ambos os beneficiários. Desse modo, além do valor normal do Bolsa Família pago neste mês, poderá ser disponibilizado para alguns o auxílio-gás de R$ 100.

Novas exigências são divulgadas

Com novos valores e benefícios é normal que outras regras sejam implementadas. Caso o beneficiário não cumpra essas regras, estará fadado a perder o benefício. Caso o benefício seja suspenso em razão do não cumprimento das regras, o beneficiário poderá recorrer no CRAS local.

Entretanto, nem sempre há uma resposta positiva. Tendo que iniciar muita das vezes todo o processo novamente, ou seja, retornando para o início da fila. Por isso é tão importante conhecer as novas regras do programa e principalmente cumpri-las.

Veja abaixo as regras estipuladas

No caso de haver gestantes no grupo familiar, é necessário que realize o pré-natal todos os meses;

É necessário que todos os membros cumpram o calendário de vacinação;

Crianças com até sete anos devem ser acompanhadas pelo nutricionista;

Crianças que frequentam a escola precisam ter frequência igual ou maior a 75%.

Pronto. Ademais, as regras são as de adesão ao programa. Que é a necessidade de receber até R$ 218 per capita. Viver sob pobreza ou extrema pobreza. Esses aspectos foram estipulados para evitar fraudes no programa e desse modo apenas os brasileiros que realmente necessitam.