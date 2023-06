Quem recebe mais de R$ 900 ainda em Junho do governo federal; descubra

O Bolsa Família é bastante importante na vida dos brasileiros. Atualmente existem mais de 20 milhões de beneficiários todos os meses. O programa oferece parcelas fixas aos mesmos e adicionais que podem somar com o valor fixo chegando a mais de R$ 1 mil em alguns casos. Neste mês de junho o Bolsa Família irá bater o valor recorde de pagamentos. Muitas famílias estão em duvida de quem poderá receber. Cerca de 30% das famílias serão privilegiadas com o novo valor do benefício. Veja como funciona e os novos valores pagos.

Bolsa Família passa por mudanças

O Bolsa Família retornou após alguns anos. Logo que o Governo Lula voltou ao poder o Auxílio Brasil já ficou em stand-by e brevemente seria removido do Brasil. Agora o programa oficial de distribuição de renda é o Bolsa Família e ele passou por mudanças não somente no nome, como em suas regras.

Agora as regras ficaram mais rígidas e qualquer pessoa que descumprir os requisitos podem ser suspensas do programa. Caso isso ocorra, é possível que não consigam retornar ao benefício. Visto que há um prazo de carência para correção.

Além disso, é necessário que os beneficiários cumpram algumas regras propostas. Bem como estar com o cadastro de vacinação atualizado e em dia. Tanto dos adultos quanto das crianças. Além disso, é necessário que os membros que frequentam a escola estejam com frequência igual ou superior a 75%.

Caso essas regras não sejam cumpridas, o benefício poderá ser suspenso sem aviso prévio. Sendo necessário ir até o CRAS local a fim de corrigir os erros. Entretanto, não é garantido que o benefício retorno. O ideal é prevenir.

Valor ‘assusta’ brasileiros

Portanto, os novos valores para este mês de junho está assustando os brasileiros. Porque além do valor fixo de R$ 600 que todos os brasileiros recebam, há alguns adicionais que irão começar a ser pagos a partir deste mês.

Valor fixo de R$ 600;

Adicional de até R$ 300;

Adicional de R$ 50;

Auxílio-gás de R$ 100.

De acordo com os adicionais liberados pelo Governo, é possível conseguir no mínimo R$ 1.050 caso cumpra com todos os requisitos estipulados. O adicional de até R$ 300 é dado as famílias que possuem até duas crianças com idade entre zero e seis anos.

O adicional de R$ 50 é dado aos membros com idade até dezoito anos. Ou que estão gestantes ou são lactantes. Dependendo da quantidade, os valores podem superior os citados acima.

Cronograma de pagamentos

O Bolsa Família é pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Desse modo, a partir do dia 19 de junho os pagamentos irão ser iniciados. Lembrando que os beneficiários com número final de NIS em 1 e 6 terão uma antecipação nos pagamentos.

19 de junho – NIS final 1;

20 de junho – NIS final 2;

21 de junho – NIS final 3;

22 de junho – NIS final 4;

23 de junho – NIS final 5;

26 de junho – NIS final 6;

27 de junho – NIS final 7;

28 de junho – NIS final 8;

29 de junho – NIS final 9;

30 de junho – NIS final 0.

Espera-se que até o fim do ano mais novidades sejam anunciadas sobre o Bolsa Família. Bem como novos adicionais e valores a serem pagos. É válido lembrar que ainda está acontecendo o pente-fino do Bolsa Família, com menos intensidade, mas ainda está. Todo cuidado é pouco.