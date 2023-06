O Bolsa Família é um dos programas mais importantes do Governo Federal. Visa os brasileiros que vivem sob pobreza ou extrema pobreza. Através do benefício muitas dessas famílias tiveram a chance de sair da miséria e ter um pouco mais de dignidade de vida. Com o valor fixo de R$ 600, alguns adicionais foram inseridos e é possível receber até R$ 1 mil. Entretanto, o Bolsa Família passou por algumas mudanças. Entenda quais, novos valores e quem poderá receber o benefício antecipado.

Comunicado geral! 2 antecipações confirmadas nos pagamentos do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família sofre mudanças

O Bolsa Família passou por uma reformulação. Não somente o nome do programa mudou, mas também as suas regras. Até então, era o Auxílio Brasil. Com o retorno do programa as famílias tiveram acesso a novos valores e com isso novas regras. Bem como a obrigação de social e cultural em alguns aspectos.

Os beneficiários precisam estar com a carteira de vacinação atualizada e em dia, caso contrário, poderão ter o benefício suspenso. Tal como acerca da frequência escolar, os membros com idade hábil para escola (fundamental e médio) precisam estar matriculadas e com frequência igual ou maior a 75%.

Esses detalhes foram alterados visando o desenvolvimento social e cultural das famílias. Essas mudanças por mais drásticas que sejam promovem melhoras nas famílias que são beneficiárias do programa.

Novo valor é divulgado

Além dessas mudanças, os valores sofreram alterações. Agora é possível receber até R$ 1 mil ou mais. O valor fixo é de R$ 600. Entretanto, algumas famílias têm direito ao adicional de R$ 300. Isto é, aquelas que possuem duas crianças com idade entre zero e seis anos.

Os jovens com idade entre sete e dezoito, irão receber o adicional de R$ 50. Também os lactantes e gestantes. Alguns beneficiários do Bolsa Família também recebem o Vale-Gás, que será pago neste mês de Junho, lembrando que é pago a cada dois meses.

Portanto, somando todos os valores. Sendo eles fixos e adicionais, encontra-se os novos valores que podem ser recebidos por muitas famílias brasileiras. Totalizando valores superiores a R$ 1 mil.

Estas pessoas terão o pagamento antecipado

O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Com isso só é pago de segunda a sexta. Os beneficiários que possuem número final do NIS em 1 e 6 terão o pagamento antecipado.

Podendo movimentar o repasse no sábado anterior que antecede ao dia exato do pagamento. É possível movimentar os valores através do Caixa Tem. Podendo fazer saques, pagamentos e muito mais.

Os repasses deste mês vão começar no dia 19 de junho até o dia 30 de junho. Portanto, os beneficiários com dígito final 1 e 6 poderão ter os repasses antecipados. Desse modo são essas as duas antecipações oficialmente confirmadas pelo Governo Federal.

Para sacar é necessário apenas entrar no aplicativo Caixa Tem e então movimentar os valores. O auxílio-gás é pago no mesmo dia do Bolsa Família.