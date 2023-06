Quer um EMPREGO NOVO? Esta é a segunda área que mais contratará no 2º semestre

O mercado de trabalho está a cada dia mais concorrido, e nos últimos meses ele ficou mais movimentando principalmente pela inteligência artificial (IA) e a questão que está sendo comentada é se realmente essa tecnologia pode fazer parte ou não do público que trabalha e substituir o lugar de um profissional futuramente.

O Fórum Econômico Mundial fez um relatório e compartilhou que 1 a cada 4 trabalhadores podem ser demitidos nos próximos 5 anos devido a essa substituição da Inteligência Artificial. Por um lado, parece ser bom para ter inovação e rapidez, no entanto milhares de pessoas podem perder o seu emprego.

A empresa de recrutamento Robert Half mostrou uma Guia Salarial 2023 e disse que as companhas nunca precisaram tanto de profissionais como neste momento que estamos passando, pois através do estudo foi notado que o profissional de Recursos Humanos são os mais procurando nessa fase.

profissionais de RH está em segundo lugar na lista. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A área que mais pode ser contratada são profissionais de RH

Ultimamente, as empresas estão procurando profissionais de Recursos Humanos (RH) estratégicos. Esse guia mostra que é a área que está em segunda opção na lista e que vai contratar esses profissionais até o final do ano, os profissionais de RH ficam atrás somente para os profissionais de tecnologia.

O dado desse guia é totalmente ao contrário do que muitos especialistas têm compartilhados por aí sobre a substituição de profissionais com a chegada da Inteligência Artificial, eles incluem também os profissionais de Recursos Humanos, mas não é isso que mostra no guia.

Guia Salarial

Conforme as descrições que a Guia Salarial apresentou, os cargos que no momento estão tendo uma maior demanda são os de recrutador, gerente e employer. Ao analisar o mercado educativo também se percebe que está tendo grande demanda de cursos online focados na área de gerenciamento de pessoas, para aumentar a produtividade e conseguir atingir o objetivo da empresa/negócio e solucionar e excluir os riscos.

Esses cursos estão prometendo capacitar a pessoa para se tornar um profissional totalmente estratégico para lhe dar com essas questões e questões futuras, esses profissionais serão os trabalhadores mais procurados daqui pra frente.

Alex Araújo, que é especialista na área de RH, falou em entrevista para o Jornal Correio Braziliense que acredita que a tendência também parte de uma mudança no comportamento dessas companhias, pois agora as empresas estão mostrando ser mais transparentes e preocupados com a saúde mental dos funcionários.

Bruno Rizzato, que é o diretor de aplicativo Trampolim de recrutamento para pequenas empresas também deu sua opinião e disse que o departamento de RH não precisa ser uma preocupação somente em grandes empresas, é essencial para a sobrevivência das pequenas empresas também, e devido a isso esse profissional precisa ser valorizado, principalmente na tecnologia.

