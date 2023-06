Moeda de apenas R$ 1 pode custar MIL VEZES o valor original

Não é de hoje que os brasileiros sabem que moedas antigas são muito valiosas e podem valer verdadeiras fortunas. Quem guardou inúmeras moedas do passado hoje em dia com certeza está muito bem da vida. Visto que há itens raros sejam moedas ou cédulas que multiplicaram seu valor em mais de 500 vezes. Entretanto, aos jovens da nova geração: há algumas moedas raras de R$ 1 que estão valendo uma verdadeira fortuna. Veja abaixo quais são e todos os detalhes de como elas podem ser comercializadas.

Moeda de R$ 1 pode valer uma fortuna | Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Sua moeda de R$ 1 pode valer uma fortuna

Para não entrar no âmbito das moedas antigas e limitar o público, há quase 10 anos atrás aconteceram as Olímpiadas do Rio de Janeiro. Várias moedas foram confeccionadas e distribuídas entre as federações em comemoração ao evento.

Algumas dessas moedas podem valer mais de R$ 1 mil. Quem possui a coleção completa pode conseguir valores que ultrapassam a casa dos R$ 3/4 mil. É possível verificar inúmeros criadores de conteúdo postando suas coleções de moedas, e algumas chamam bastante atenção pelo seu alto valor.

Sendo uma das mais raras, populares e desejadas: a que se refere ao Basquete. Na moeda é possível verificar ma mão fazendo uma “enterrada” na tradicional cesta que marca o esporte.

Elas podem ser encontradas por valores medianos, mas ao serem encontradas com alguns erros, podem elevar ainda mais o seu valor.

Por que são tão valiosas?

Portanto, o valor dessas moedas não estão simplesmente em serem edições limitadas e comemorativas, mas pela sua raridade. Por isso as moedas que possuem algum defeito de cunhagem possuem ainda mais valor, visto que geralmente são mais limitadas ainda.

Bem como as demais cédulas e moedas que possuem alto valor. Algumas possuem erros de escrita, assinaturas raras dos diretores do Banco Central, etc. Todos esses detalhes a tornam exclusivas e muito desejadas pelos colecionadores.

Algumas pessoas possuem essas moedas em suas carteiras e sequer sabem. É importante verificar as moedas disponíveis das Olímpiadas, e então, em uma rápida pesquisa no Google verificar o valor de mercado.

Muitas pessoas comercializam essas moedas em plataformas como o Mercado Livre, por ele já é possível ter uma base do valor comercializado. Claro, vendendo de maneira isolada é possível conseguir muito mais dinheiro.

Onde conseguir vender?

Para vender essas moedas não há uma plataforma exclusiva ou semelhante. É possível vender essas moedas em feiras presenciais que existem em inúmeras cidades brasileiras. Entretanto, caso o foco seja a venda direta pela internet, há boas opções.

Através do Marketplace do Facebook é possível anunciar itens para os residentes da cidade ou estipular um determinado raio de alcance. Desse modo é possível comercializar sem gastar nada com isso.

Caso prefira é possível usar plataformas de intermédio e Marketplace como é o caso do Mercado Livre e Shopee, podendo cadastrar os produtos e posteriormente realizar a venda. O ponto “negativo” para alguns é que taxas são aplicadas.

Ademais, é recomendado vender para colecionadores que valorizem os itens e não queiram pagar valores simbólicos por elas, mas o que elas realmente valem no mercado nacional.