Crédito ESPECIAL liberado no Banco Inter para estes clientes; veja a lista

O Banco Inter é um dos bancos digitais mais populares no Brasil. Através dele é possível conseguir cartão de crédito, descontos e possui um dos melhores sistemas de remessas do país. Nesta última semana o banco lançou uma linha de crédito especial para alguns clientes. Poderá ser contratada até o fim do ano. Trata-se do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (FGI PEAC). Veja o passo a passo de como funciona e quem tem direito ao crédito.

Crédito especial banco Inter | Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Crédito especial do Banco Inter

O crédito especial no Banco Inter é voltado para as empresas. Seja pequena ou média. O intuito é auxiliar essas instituições a expandirem seus negócios. O banco irá atuar com a garantia do BNDES. Com isso o risco da concessão de crédito será compartilhado entre ambos.

A linha de crédito está disponível para vários tipos de clientes. Desde MEIs a caminhoneiros que atual sob CNPJ. É necessário que o interessado tenha renda bruta anual de no máximo R$ 300 milhões.

O principal foco do Inter é ofertar taxas baixas e tempo de pagamento prolongado. Haja vista que é o seu principal diferencial. A instituição possui uma das taxas de juros mais baixas do mercado. Portanto, o empréstimo especial está disponível para os seguintes clientes:

MEIs;

Micro, pequenas e médias empresas;

Caminhoneiros;

Associações;

Cooperativas e Fundações de direito privado.

O prazo para solicitar o crédito especial é bem longo. Estando disponível até o dia 31 de dezembro. É necessário ter o aplicativo Inter instalado no dispositivo celular.

Leia mais: Você pode ficar FORA dos concursos se esqueceu de declarar o Imposto de Renda

Como pedir o empréstimo?

Para pedir o crédito especial no Banco Inter é bem simples. É necessário que o solicitante tenha uma conta bancária no Banco Inter, através do Inter para empresas. Com o aplicativo instalado e a conta logada o passo a passo é bem simples.

Entre no aplicativo Inter;

Faça login;

Clique em “Empréstimos”;

Clique em “Capital de giro FGI-PEAC”;

Pronto.

Feito isso basta simular o valor do empréstimo e a quantidade de parcelas a serem pagas. Com isso será mostrado uma série de informações acerca do empréstimo e o cliente poderá optar pelas condições mais interessantes para ele.

Podendo alterar o valor, quantidade de parcelas, etc. Posteriormente será detalhado de maneira bem direta os valores a serem pagos e montante final.

Leia mais: ALERTA! Descubra o que acontece com o MEI que não paga as contribuições mensais

Realmente vale a pena?

Como o crédito especial é voltado para as empresas ou caminhoneiros a fim de compra de bens, é um investimento que pode ser válido. Visto que evita o empreendedor a passar por uma rodada de investimentos e perder parte das ações da sua empresa.

Portanto, se realmente o negócio está caminhando e só falta capital para engrenar, o empréstimo do banco Inter é uma das opções mais rentáveis do Brasil.

Visto que está em parceria com o programa do Governo Federal, desse modo, há um duplo interesse de valores. Ou seja, é sem sombra de dúvidas uma excelente opção e por enquanto possui uma das melhores taxas do mercado.