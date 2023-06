Ciência expõe INIMIGO do fígado saudável; ele pode causar sérios danos

Logo após a pele, o fígado é o maior órgão do corpo humano. Suas funções são de suma importância para o pleno funcionamento do corpo. Através da produção da bile o fígado auxilia na digestão de alimentos, armazena inúmeras substâncias e principalmente filtra substâncias tóxicas no organismo. Pessoas com problemas no fígado podem ter quadros evolutivos que cheguem à morte. De acordo com um estudo realizado pela scola de Medicina da University of Southern California, EUA, há um grande inimigo do fígado que pode proporcionar danos fatais ao órgão.

Conheça o principal INIMIGO do fígado saudável | Imagem: arquivo/CanvaPro/edição noticiadamanha.com.br

Pare agora mesmo de fazer isso para ter um fígado mais saudável

Como já citado anteriormente, o fígado é um dos maiores órgãos do corpo humano. Sua função é essencial para o pleno funcionamento do corpo humano. Segundo os especialistas concluíram através de estudos, o consumo constante de fast-food aumenta de modo exponencial a probabilidade de desenvolver doenças no órgão.

A principal delas é o desenvolvimento de gordura no fígado. O estudo realizado pela universidade citada acima foi composto por mais de 4 mil pessoas. Lembrando que o consumo de fast-food é diretamente relacionado à obesidade.

Pouco se sabia sobre sua ligação com doenças no fígado, essa foi a primeira pesquisa realizada diretamente sobre o assunto que relaciona diretamente as ações negativas do fast-food e o acúmulo de doença no fígado.

Os pesquisadores analisaram e concluíram que os indivíduos acima do peso ou diabéticos que consomem mais de 20% de suas calorias diárias em fast-food e semelhantes, possuem níveis mais elevados de gordura no fígado se comparado aos da mesma classe que não se alimentam de modo semelhante. É interessante ressaltar que pessoas normais possuem uma baixa taxa de gordura no fígado, qualquer aumento pode significar uma doença hepática gordurosa não alcoólica.

Quais são os riscos de doenças no fígado?

Uma das doenças mais sérias relacionadas à danos no fígado é a insuficiência hepática. É uma doença bastante grave que prejudica e altera diretamente a plena funcionalidade do fígado. Causando posteriormente insuficiência renal e problemas de coagulação sanguínea.

Os sintomas são bem nítidos e se desenvolvem de modo semelhante a outras doenças. Causando olhos amarelados, fraqueza, cansaço, acúmulo de líquido no abdômen e tantos outros que não são nítidos a olhos comuns.

O mais indicado é procurar o médico especialista o mais rápido possível. Muitas pessoas recorrem ao uso de chás naturais para reduzir os níveis de gordura no fígado.

Muitos especialistas recomendam o chá verde, chá de alho com limão, chá de gengibre e cacau, etc. Entretanto, por mais que essa medicina alternativa seja usada por muitas pessoas é sempre indicado ir em busca de um especialista na área.