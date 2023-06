Comunicado urgente: novo GOLPE DO BRINDE programado para o dia 12 de junho

Faltam poucos dias para o Dia dos namorados. É comum que os parceiros queiram presentar um ao outro. Lembranças que reforçam ainda mais o afeto e o amor entre ambos. Haja vista que com isso as lojas do Brasil inteiro reforçam seus estoques, fazem promoções e sorteios. Com isso os golpistas ficam de olho e estão aproveitando para aplicar golpes. Com o advento da internet e facilidade dos processos online, esse tipo de golpe se tornou bem comum. Veja como funciona este golpe e saiba todos os detalhes de como não cair.

Como funciona o golpe?

Hoje em dia é comum que haja os dados pessoais das pessoas em vários lugares. Após algumas pesquisas os golpistas pegam os dados pessoais de possíveis vítimas. Sendo eles nome, endereço, telefone, etc.

Vão até o lugar se passando por uma empresa intermediadora e afirmam que aquela pessoa recebeu um presente do Dia dos namorados. Caso a vítima não esteja em um relacionamento, o criminoso reforça e diz que é de um admirador secreto.

Haja vista que são entregadores que vão até o local, e como de costume cobram uma certa taxa de entrega, que não passa de R$ 5. Pelo baixo custo, a vítima acaba caindo e passando o cartão. Só que aí entra o golpe.

A maquineta geralmente está com o visor danificado, e ao invés de passar o valor indicado os golpistas passam valores mais altos. Geralmente na casa dos R$ 1 mil ou mais. Às vezes são mais ousados e passam mais de uma vez.

E pronto. Com isso a vítima já caiu no golpe e infelizmente na maioria das vezes não há mais nada a ser feito. É recomendado fazer um boletim de ocorrência para registrar o acontecimento.

Como evitar cair neste golpe?

É importante estar sempre atento e em comunhão com o seu parceiro de relacionamento. Visto que na maioria das vezes os golpistas aproveitam da falta de atenção das pessoas. Geralmente as pessoas entregam os presentes pessoalmente, e não por terceiros.

Caso não seja um relacionamento recente, é claro que um conhece os hábitos do outro. Desse modo, qualquer ação diferente: como enviar um presente por um entregador já se torna algo a se duvidar. Portanto, a atenção é crucial.

E por fim: caso queira arriscar, jamais passe o cartão sem ver o real valor da maquineta. E caso desconfie de algo, anote a placa do veículo ou até mesmo puxe um pouco mais de papo com o criminoso e acione a Polícia Militar pelo número 190.

