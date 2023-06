Brasil tem tratamento para DEPRESSÃO e ANSIEDADE de graça; veja como conseguir

A depressão e a ansiedade é sem sombra de dúvidas o mal do século. Muitos especialistas gastaram horas e horas de estudos a fim de entender pelo menos um pouco dessa condição. Atualmente é tratada com conversas com especialistas e o uso regular de remédios controlados. Podendo ser tarjas preta ou não. Por mais que algumas pessoas achem que é caro se tratar de depressão, é possível obter tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entenda como buscar ajuda pelo SUS e não perca mais tempo.

Tratamento para DEPRESSÃO e ANSIEDADE de graça |Image by Anemone123 from Pixabay

Tratamento pelo SUS

O tratamento da depressão ou ansiedade pelo SUS funciona como qualquer outro atendimento. O paciente vai até a área de triagem e é consultado pelo médico geral. Logo em seguida ele irá encaminhar os papéis para o psicólogo de plantão.

Logo após passar pelo psicólogo, o paciente poderá ser submetido a outras sessões e isso de maneira recorrente. A fim de que se torne realmente um hábito. Tal como os procedimentos diários de medição de pressão.

Geralmente o psicólogo não irá receitar nenhum remédio, mas irá ter sessões semanais de consultas a fim de entender bem a origem desses problemas e tentar sanar da melhor maneira possível. No geral uma pessoa é tratada entre 3 e 6 meses por um profissional da área.

Além disso, eles recomendam a prática de exercícios e até mesmo que a pessoa busque uma religião a seguir. Muitos especialistas afirmam que é importante para o ser humano ter a fé em algo maior. As pessoas precisam ter esperanças.

E se for mais grave?

Em casos mais graves é recomendado ir até o Os centros de Atenção Psicossocial (CAPS) local. Lá podem ser encontrados psiquiatras que auxiliam os seus pacientes em todas as etapas da recuperação da doença. Além disso, há o apoio de tantos outros profissionais.

Em algumas localidades é possível até mesmo ser internado por alguns dias ou semanas, até se recuperar completamente da depressão e desse modo voltar a viver normalmente.

Há vários programas sociais que ajudam pessoas com depressão e ansiedade. Bem como lugares que atendem essas pessoas. Geralmente são estagiários e desse modo há uma dupla relação de amizade e companhia. A fim de que com a ajuda profissional correta o paciente seja tratado.

Tenha em mãos o cartão do SUS

Para ter acesso a essa ajuda é de suma importância ir até o Posto de saúde local e desse modo conseguir acesso não somente ao psicólogo, psiquiatra quanto aos demais procedimentos e profissionais da área.

Para fazer é bem simples. Basta ir no posto de saúde local com o comprovante de endereço, nome completo e demais informações sobre os membros da família. Feito isso será criado um prontuário e a partir daí a pessoa estará apta a ser atendida naquela unidade.

Hospitais regionais e Upas não carecem de pré-registro. Até então, é necessário que haja o registro para ser atendido em postos de saúdes.