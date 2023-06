Tecnologia a seu favor: aplicativos para ECONOMIZAR gasolina todo dia

Sem sombra de dúvidas a gasolina é um dos produtos mais “consumidos” pelos brasileiros. Diariamente milhares de litros são comercializados no Brasil. Em razão da alta nos preços é sempre bom procurar aquele estabelecimento que oferta as melhores condições aos seus clientes. Através de alguns aplicativos é possível encontrar os melhores preços nos combustíveis e ainda acumular pontos realizando algo que já é bem comum: abastecer. Ou seja, unindo o útil ao agradável. Entenda como funciona.

Aplicativos para economizar gasolina | Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Shell Box e Waze

É comum visualizar em vários postos de combustível o símbolo do Shell Box. É uma rede nacional que oferece inúmeros descontos e benefícios aos abastecer nos postos credenciados. O aplicativo Shell pode ser baixado de maneira isolada, entretanto, está incluso em vários aplicativos bancários.

Bancos como o Inter, possuem o Shell Box incluso. Através dele é possível abastecer por valores mais baratos, obtendo descontos de até 20% e acima de tudo acumular pontos e posteriormente trocar por milhas Smiles. O melhor de tudo é que é possível visualizar os melhores preços através do aplicativo.

Um outro aplicativo que está se diferenciando é o Waze. Através dele é possível visualizar as melhores rotas de trânsito e ainda por cima verificar os melhores preços na região. Com isso os postos com os preços mais baratos são listados. Economia garantida.

Abastece Aí e Petrobras

A rede Ipiranga também entrou na moda e criou o aplicativo Abastece Aí. Através dele é possível obter descontos e ainda por cima acumular pontos no programa Km de Vantagens. Os participantes possuem inúmeros benefícios concedidos mediante à plataforma.

O ponto positivo do aplicativo é o cashback de até 5%. O cliente pode ou resgatar pontos ou obter parte do valor de volta. Podendo obter descontos em programas parceiros ou transferir para milhas. A Petrobras não ficou para trás e possui o Petrobras Premmia.

A cada vez que o cliente vai abastecer consegue excelentes ofertas e ainda por cima acumula pontos que posteriormente pode ser trocados pelos mais diversos itens. Bem como milhas Smiles e vales no posto.

Procure sempre o melhor preço

Portanto, é recomendado sempre optar pelo melhor preço. Postos mais próximos das estradas geralmente possuem preços diferenciados. Entretanto, entre o melhor preço e a qualidade, há algo chamado custo-benefício.

Alguns postos de combustíveis acabam enganando seus clientes e misturando álcool na gasolina e isso pode prejudicar os veículos, principalmente os que não são Flex.

Por esse motivo é sempre bom abastecer não somente pelo preço mas pela qualidade de produto. Geralmente os postos credenciados pelas empresas citadas acima são confiáveis. O consumidor tem o direito de pedir o teste de gasolina ao frentista sempre que necessário.