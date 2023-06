Bancos já podem BLOQUEAR seu Pix; por quê? Fique atento

Quem hoje em dia não utiliza o Pix para realizar pagamentos, não é verdade? O Pix facilitou a vida de todo mundo ao permitir a transferência de dinheiro de forma automática, por 24 horas por dia, em qualquer dia da semana, sem pagamento de taxas.

Entretanto, tem uma regra sobre o Pix que pouca gente sabe. O banco tem o direito por lei de bloquear as operações realizadas por meio do Pix.

Entenda os motivos aqui.

Por que os bancos podem bloquear operações feitas por meio do Pix?

O sistema de pagamentos intitulado de Pix, foi lançado pelo Banco Central em 2020, e já alcançou 29% do volume total de transações financeiras realizadas em 2022.

A maioria das pessoas optam por realizar pagamentos por meio dele por não precisarem pagar taxas e o dinheiro cair na hora, sem precisar se preocupar com o dia e a hora que o depósito é efetuado. Afinal, o sistema funciona 24 horas por dia e em todos os dias da semana, mesmo sendo final de semana ou feriados.

Porém, o banco tem o direito por lei de bloquear operações via Pix e poucos sabem disso. De acordo com a resolução nº 147/2021 do Banco Central, o banco está autorizado a bloquear o Pix quando houver suspeita de fraude nas transações. É uma medida cautelar adotada pelas instituições financeiras.

Em casos de suspeitas, o banco monitorará as operações geralmente através de análises automatizadas, e quando necessário, suspender o procedimento como maneira de prevenção.

A análise da empresa dura um período de 72 horas com o objetivo de confirmar ou não suas suspeitas dura cerca de 72 horas. Portanto, esse é o tempo que o Pix ficará bloqueado para uso.

Como descobrir que seu Pix foi bloqueado

Para descobrir se seu Pix foi bloqueado vai depender do banco que utiliza, já que a maneira de comunicar sobre o bloqueio varia de banco para banco.

No caso do Banco do Brasil, aparecerá no extrato da conta a informação “Pix pendente”. Se após a análise do banco for constatado que a suspeita não era real, o crédito é desbloqueado automaticamente e enviado para a conta na qual se destina. Mas caso a suspeita se confirme, o saldo será devolvido à conta de origem.

A pessoa que recebeu o Pix também pode devolver o dinheiro para quem o enviou durante 72 horas. Só que pra isso terá que utilizar outro meio de pagamento.

O Nubank lançou uma nova função chamada limite adicional na qual permite que os clientes façam operações via Pix através do cartão de crédito.

Essa função serve para manter o limite do cartão, de forma que os clientes possam utilizá-lo em outras ocasiões. As pessoas que possuem o costume de utilizar o limite disponível na conta para realizar o pagamento de produtos ou serviços por meio do Pix, aproveitarão essa novidade.

Infelizmente, essa nova função ainda não está disponível para todos os clientes. Conforme o avanço dos testes, a expectativa é mais pessoas sejam contempladas.

Para utilizar a função o cliente terá que acessar o aplicativo Nubank e verificar se possui um limite adicional e qual o valor para pagar um boleto ou efetuar um Pix por meio do crédito. Em caso positivo, ao escolher a opção de cartão de crédito para realizar um Pix, aparecerá escrito “Limite adicional” no app.

O limite do crédito varia de pessoa pra pessoa, de acordo com o perfil financeiro de cada um. Se o cliente quiser aumentar o valor, será feito pelo banco uma análise de crédito.

Outros bancos, além do Nubank, oferecem essa opção de fazer pagamentos via Pix usando o limite do cartão de crédito. Mas, é cobrado taxas para utilizar esse tipo de serviço.