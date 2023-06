Preço da gasolina volta a gerar ALVOROÇO pelo Brasil; por quê?

A gasolina no Brasil passo por altos e baixos literalmente e a alegria do brasileiro não dura muito. Um dos assuntos mais comentados nesta semana é em relação ao preço da gasolina que está tendo aumento gradativamente nos postos, os motoristas estão notando isso toda vez que vai reabastecer o carro, mas para não ficar somente na fala deles, tem uma pesquisa que marcou que o combustível na bomba já está chegando perto dos R$ 6,00 por litro.

No início de 2023, a empresa Petrobras fez um comunicado que deixou algumas pessoas com esperança, ela informou que iria mudar a sua política de preços, vai desatrelar o valor do combustível relacionado ao mercado externo, ou seja, assim a estatal vai conseguir reduzir o preço que acaba sendo cobrado pelas distribuidoras em relação ao diesel, gasolina e etanol, e consequentemente esse preço também diminuiria para o consumidor.

Essa notícia deixou todos contentes, mas não durou muito porque no 01 de junho teve um aumento sobre o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

gasolina aumentou e está chegando aos R$ 6,00. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aumento novamente na gasolina preocupa brasileiros

O site Mercado Mineiro realizou uma pesquisa onde mostra que o preço dela nos postos de Belo Horizonte e também na região metropolitana já está marcando um aumento de cerca de 5,47% desde o início do mês de junho. E isso já está sendo bastante comentando pelos brasileiros novamente.

No dia 19 de maio, o valor por litro estava sendo cobrado por R$ 5,03 e neste último fim de semana já está apontando para R$ 5,30. Está subindo aos poucos e muito, e isso está assustando os motoristas para se organizarem em relação a gasolina do seu carro, cada vez que vai abastecer é necessário entregar um dinheiro a mais do que estava na semana passada.

Para complementar, a pesquisa ainda notou que existe uma variação no preço do combustível de 11,97%, dos 196 postos consultados. O menor preço que foi encontrado foi de R$ 5,09, e o posto que estava com o maior valor foi de R$ 5,69 por litro.

Veja também: Você tem gastado mais GASOLINA do que precisaria; veja o que fazer

Etanol

Como a gasolina está chegando perto dos R$ 6,00, o valor do etanol está estável, manteve em R$ 3,71 por litro. É devido a isso que os motoristas estão preferindo abastecer com etanol, está sendo mais vantajoso, principalmente quem tem carro flex, pois o preço do etanol está correspondendo a 70% do preço da gasolina.

Não podemos deixar de mencionar que o diesel é o único combustível que realmente teve uma redução no valor, passando de R$ 5,27 para R$ 5,06.

Veja também: Alerta: MUDANÇA no imposto pode aumentar PREÇO DA GASOLINA; entenda