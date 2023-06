Você pode ser PEGO! Multa super comum arranca R$ 293,47 do seu bolso

Ao andar pelo trânsito é necessário ter muita atenção, com certeza o motorista já deve ter escutado a frase: é preciso dirigir por você e pelo próximo. E isso realmente é uma verdade, qualquer falta de atenção pode gerar acidente ou infrações de trânsito. Infelizmente, vemos quase todos os dias no noticiário acidentes de trânsito devido a imprudência.

Existem infrações de trânsito que são bastante praticadas pelos motoristas hoje em dia, e são a partir dessas infrações que podem gerar algo pior, muitos motoristas se esquecem de tais práticas são proibidas, ou não respeitam por achar que não serão punidos. O erro pode custar caro e em algumas situações podem custar a vida.

confira qual a infração que é mais cometida pelos brasileiros. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não foi criado apenas para punir o motorista quando violar a lei, mas tem como objetivo proteger o motorista, por isso que algumas condutas são cobradas as multas, mas se isso não faz o motorista se importar em pagar, é necessário ter atenção porque o que pode ser pago é com a sua vida e isso não tem volta.

Infração que os motoristas cometem e que já está se tornando comum no trânsito

Infelizmente, essa notícia não é boa se de compartilhar, uma infração que é considerada perigosa é bem frequente no meio dos motoristas brasileiros que é o excesso de passageiros dentro do veículo. É uma ação comum pois acham que não tem perigo e começam a criar desculpas nessa situação.

Os brasileiros tentam encontrar diversas justificativas para ter mais do que 5 pessoas dentro do carro (que é o permitido), claro que pode depender do modelo do carro. Porém é uma infração que está prevista no artigo 231 do CTB, e para complementar, essa atitude é considerada uma violação gravíssima e que gera esses tipos de punições:

Multa de R$ 293,47

Sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Retenção do veículo.

Veja também: CNH: Existem mais de 200 infrações; confira as MULTAS mais caras do Brasil

Multa extra para os motoristas

Vale ressaltar que os motoristas além de sofrer essas penalidades acima, pode sofrer também uma multa grave por não utilizar o cinto de segurança, isso está previsto no artigo 167 do CTB. Como o carro tem capacidade para levar 5 pessoas, é necessário que as 5 pessoas coloquem o cinto de segurança, e quando dentro do carro vai mais do que o permitido não tem como a pessoa usar sinto e isso pode gerar uma multa gravíssima, pois a intenção é proteger ao máximo o motorista e os acompanhantes.

O cinto de segurança foi sempre comentado e cobrado, mas o brasileiro não tem esse hábito, são diversos acidentes que poderiam ser evitados condições mais graves da pessoa que estava dirigindo se estivesse usando o cinto e a história nunca acaba bem. Nesse caso a multa é no valor de R$ 195,23 além de perder 5 pontos na carteira de habilitação.

Veja também: MULTA de R$ 293 e cadeia! Infração pode pegar motorista de surpresa