Saque-aniversário do FGTS volta a correr PERIGO de ser cancelado

No início do ano, assim que a equipe do presidente Lula (PT) assumiu, o ministro do Trabalho, que se chamar Luiz Marinho comentou sobre o cancelamento da modalidade do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), e após ele relatar sobre essa possibilidade começou a gerar polêmicas sobre o assunto e dividir opiniões nas redes sociais.

No entanto, nesta última segunda-feira (5) o ministrou voltou a comentar em uma entrevista que ainda continua contra esse sistema de modalidade saque-aniversário, porém não deixou de comentar que tem problemas maiores para ser resolvidos neste momento e que por enquanto não vai mexer com essa questão.

Mas a pergunta que não calar: essa modalidade do FGTS vai acabar ou vai sofrer apenas algumas mudanças? Ficou curioso para saber, segue a leitura abaixo e tire suas dúvidas.

Qual o problema que a pasta de trabalhado está enfrentando no momento?

O problema que está tirando a atenção do Ministro de trabalho no momento é a alienação do dinheiro do Fundo de Garantia, pois é um sistema de consignado, ou seja, as instituições financeiras usam o saldo do FGTS que fica guardado na conta do trabalhador como garantia de pagamento dos empréstimos que são feitos pelos trabalhadores.

O ministro fez questão de compartilhar a sua opinião na entrevista e informou “Isso é uma armadilha, levando muitos trabalhadores, hoje em caso de demissão, não poderem sacar (o valor integral) por conta desta alienação. Portanto, são alienações que a legislação trouxe e nós vamos corrigir”.

Vai acabar o saque-aniversário?

É claro que o ministro não se escapou das perguntas sobre o fim da modalidade do saque-aniversário em nosso país. O ministro informou que o Governo Federal ainda está estudando sobre esse assunto para saber a melhor forma de como agir com esse procedimento a partir do segundo semestre deste ano, no entanto não confirmou uma data para dar a informação se realmente essa modalidade chegará ao fim.

Para complementar, o ministro disse que o Conselho Curador vai analisar e verificar se tem ajustas a ser feito assim que acontecer a próxima reunião, no entanto também não confirmou nada sobre o fim dessa modalidade pois já disse que não depende somente de sua opinião e sim também do Congresso Nacional, porque se isso acontecer será uma mudança na lei.

No início do ano ele confirmou que iria acabar com essa modalidade até o final do ano, porém como começou a gerar divisões de opiniões e como não depende somente dele, esse discurso está mudando a cada entrevista, e agora o que dá a entender é que vai acontecer somente alguns ajustes, porém não foi nada confirmado.

Se essa modalidade acabar vai afetar quem?

É importante destacar que se o saque-aniversário do FGTS não vai afetar os contratos que já foram feitos nesta modalidade, então o trabalhador que já optou por essa modalidade pode ficar tranquilos que não serão prejudicados.

