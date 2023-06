Vale-Gás de junho: governo libera datas de pagamento; veja a sua

Neste mês de junho os beneficiários podem comemorar porque vai acontecer mais uma rodada do pagamento do Vale Gás para os beneficiários, são cerca de 5 milhões de pessoas que podem receber esse benefício, e será pago junto com a parcela do programa Bolsa Família, ou seja, os pagamentos começam acontecer nos últimas 10 dias úteis do mês.

A boa notícia é que o calendário oficial de pagamento neste mês de junho já foi confirmado e liberado. Vale ressaltar que o pagamento do Vale Gás acontece somente a cada dois meses e o Bolsa Família todo mês, porém os pagamentos são feitos na mesma parcela.

veja o calendário de pagamento. Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Quem pode receber o Vale Gás?

Essa é uma pergunta bem frequente sobre esse auxílio, e já podemos informar que não é porque recebe o Bolsa Família que tem direito de receber o Vale Gás, pois para ter direito é necessário manter os dados atualizados no CadÚnico, que é uma plataforma do Governo Federal. A família também precisa ter renda per capita de até meio salário-mínimo (R$ 660,00) por pessoa.

Não tem como a pessoa se cadastrar no Vale Gás, assim que faz a inscrição no CadÚnico o governo avalia o perfil e vai encaminhando os benefícios. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome informa que esse pagamento é mais para quem tem algum indivíduo faça parte do BPC (Benefício de Prestação Continuada) do Instituto Nacional do Seguro Social.

Vale ressaltar que alguns usuários do programa Bolsa Família, como por exemplo mulheres que sofreram violência doméstica ou aquelas que estão sob medidas protetivas também tem prioridade na fila do Vale Gás.

Calendário de pagamento do Vale Gás e o Bolsa Família mês de junho

O dia que cada beneficiário irá receber vai depender do número final do NIS (Número de Identificação Social):

Usuários com NIS final 1: 19 de junho

Usuários com NIS final 2: 20 de junho

Usuários com NIS final 3: 21 de junho

Usuários com NIS final 4: 22 de junho

Usuários com NIS final 5: 23 de junho

Usuários com NIS final 6: 26 de junho

Usuários com NIS final 7: 27 de junho

Usuários com NIS final 8: 28 de junho

Usuários com NIS final 9: 29 de junho

Usuários com NIS final 0: 30 de junho

Veja também: Aplicativo Preço do Gás para economizar na compra do seu botijão de gás

Qual o valor do Vale Gás?

Neste mês de junho o Governo Federal vai depositar o valor de 100% que equivale ao preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, por mais que ainda não foi divulgado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) vai continuar seguindo essa lógica de pagamento, como ocorreu nos meses anteriores.

No mês de abril, que foi quando ocorreu o último pagamento do Vale Gás, os beneficiários receberam o valor de R$ 110,00, e estima-se que neste mês de junho o valor será o mesmo.

Veja também: Pode comemorar! Valor do VALE GÁS dobrado para pagamento de junho