Perigo guardado no freezer: POTE de sorvete para guardar feijão é um ERRO GRAVE

Pote de sorvete no freezer? A prática cotidiana de reaproveitamento de potes de sorvete e garrafas PET para armazenar alimentos e bebidas pode apresentar riscos significativos para a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A popularidade desses recipientes no armazenamento de alimentos, no entanto, está tão enraizada na cultura doméstica brasileira que é comum encontrar talheres mergulhados em recipientes de sorvete cheios de feijão. Apesar do riso ocasional quando tal situação é percebida, existe um lado mais grave relacionado ao potencial risco à saúde que poucos consideram.

Por que não usar o pote de sorvete no freezer?

A OMS tem alertado para os perigos ocultos associados à prática de reutilizar potes de sorvete e garrafas PET. Especialistas médicos indicam que esses recipientes podem tornar-se criadouros de germes, bactérias e outros microrganismos que são prejudiciais para a saúde humana. Independentemente da frequência com que esses itens são lavados, nunca será possível garantir que estejam 100% livres de infestações, colocando os usuários em algum nível de risco.

Embora a criatividade humana em encontrar novos usos para produtos antigos possa ser admirada, os médicos alertam que, em certos casos, essa prática pode ser perigosa. Além disso, a higienização adequada desses recipientes é difícil de conseguir e os microrganismos podem se multiplicar rapidamente em um ambiente de geladeira úmida.

Além disso, a reutilização de garrafas PET também é um problema, pois são frequentemente usadas para armazenar uma variedade de líquidos, incluindo água, suco e refrigerante. Assim como os potes de sorvete, essas garrafas representam o mesmo nível de risco para contaminação e a possibilidade de provocar intoxicação alimentar.

Risco de salmonella

De acordo com informações do Ministério da Saúde, um dos organismos mais perigosos que pode estar presente nesses recipientes é a salmonella, uma bactéria conhecida por sua letalidade e por ser a principal causadora da febre tifoide e da salmonelose não tifoide. A salmonella pode ser transmitida por alimentos e fezes de animais, tornando o armazenamento adequado dos alimentos ainda mais crucial.

Portanto, para evitar a possibilidade de contaminação e doenças, os médicos sugerem o uso de recipientes projetados especificamente para armazenar alimentos. Esses recipientes são normalmente atóxicos, compostos por materiais esterilizados e laváveis, e são os substitutos mais adequados para potes de sorvete e garrafas PET. Os usuários devem sempre procurar por esses recipientes quando decidirem armazenar alimentos ou líquidos.

Além disso, a prevenção também inclui a adoção de práticas de higiene adequadas, como lavar as mãos antes de manusear alimentos e garantir que os alimentos perecíveis sejam devidamente conservados.

Por isso, enquanto a prática de reutilizar potes de sorvete e garrafas PET pode parecer econômica e ambientalmente consciente, é essencial estar ciente dos riscos à saúde que ela pode acarretar. Para garantir a saúde e a segurança, é sempre recomendável usar recipientes de armazenamento de alimentos adequados e manter práticas de higiene adequadas.

