Atenção: 4 grupos receberão benefício atualizados de R$ 1.320,00 em junho

O abono do PIS/PASEP já vai começar a ser pago para outro grupo de trabalhadores e eles já vão poder sacar o benefício em poucas semanas e esses valores podem chegar até R$ 1.320,00, que é o valor atual do salário-mínimo. Esse abono é pago através de dois programas, que é o setor público e o setor privado em nosso país.

O banco responsável por depositar esse pagamento para as empresas privadas é a Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos é o Banco do Brasil. E neste mês de junho, quatro diferentes grupos terão acesso a esses recursos.

Ano-base do pagamento do PIS/PASEP

Vale ressaltar que neste ano o pagamento do abono PIS/Pasep é referente ao ano-base 2021, pois houve atraso nesses pagamentos devido a pandemia contra o Cobid-19. Ou seja, quem pode e vai receber neste ano é quem trabalhou regime CLT pelo menos 30 dias em 2021, recebendo até dois salários-mínimos mensalmente.

Também é preciso que o trabalhador tenha pelo menos 5 anos de inscrição do PIS/PASEP e estar com os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais ou eSocial que foi enviado pelo empregador ao governo.

Valor do abono

Para receber o abono é necessário que o trabalhador esteja dentro dos requisitos que informamos acima, e assim ele pode sacar o valor de até um salário-mínimo, tudo vai depender da quantidade de meses trabalhado em 2021. O valor pode variar entre R4 110 (para quem trabalhou um mês) a R$ 1.320,00 (para quem trabalhou um ano inteiro).

A pessoa pode conferir esses valores e outras informações sobre o abono dentro do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, esse app está disponível para Android e iOS, ou também pode entrar em contato com a Caixa ou Banco do Brasil.

Quem vai receber neste mês de junho

O primeiro lote do PIS/PASEP é composto por 4 grupos que serão os funcionários de empresas privadas que nasceram no mês de setembro e outubro e os servidores públicos com número final 6 e 7. Veja abaixo:

Pagamento do PIS

Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem dia 15/02/2023

Nascidos em março e abril: recebem dia 15/03/2023

Nascidos em maio e junho: recebem dia 17/04/2023

Nascidos em julho e agosto: recebem dia 15/05/2023

Nascidos em setembro e outubro: recebem dia 15/06/2023

Nascidos em novembro e dezembro: recebem dia 17/07/2023.

Pagamento do Pasep

Inscrição final 0: recebem dia 15/02/2023

Inscrição final 1: recebem dia 15/03/2023

Inscrição final 2 e 3: recebem dia 17/04/2023

Inscrição final 4 e 5: recebem dia 15/05/2023

Inscrição final 6 e 7: recebem dia 15/06/2023

Inscrição final 8 e 9: recebem dia 17/07/2023.

