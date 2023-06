Se tiver uma letra “A”, esta moeda de 50 centavos valerá uma fortuna

Hoje em dia ninguém dá mais valor para moedas, mas isso é um erro. Você sabia que algumas moedas de 50 centavos podem valer uma fortuna?

Algumas moedas são vistas por colecionadores como raras e por isso, quem as possui tirou a sorte grande já que são muito valorizadas.

Saiba aqui quais são os modelos de moedas que podem te gerar uma boa grana.

Saiba quais moedas podem te gerar uma fortuna. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saiba quais moedas de 50 centavos podem render muito mais que seu valor

A moeda de 50 centavos que possui a letra “A” e foi fabricada no ano de 2019, na Holanda, rende uma fortuna para os felizardos que têm a sorte de encontrá-la. Sua tiragem possui mais de 47 milhões de unidades.

Mas, depende também do estado no qual ela se encontra. Se a moeda que você possui estiver em estado soberba, seu valor é multiplicado por 2. Ou seja, ela passará a valer R$1 real. Caso a moeda esteja no estado flor de cunho, é melhor ainda. Seu valor passará a ser R$5 reais.

Se você achou bom até aqui, pode se alegrar, pois pode ficar melhor ainda.

Quando a moeda de 50 centavos com a letra “A” apresenta o reverso rotacionado em 180º em relação ao anverso, seu valor pode chegar até R$1200. Imagina só. Você tem 50 centavos e ele se transforma em mais de 1000 reais. Sorte grande, né?

Existe ainda uma moeda de 50 centavos que pode valer R$5 mil. Isso mesmo! R$5 mil. Mas, para isso, ela precisa apresentar um pequeno erro.

Essa moeda é conhecida como bifacial, pois possui os dois lados iguais. Contém dois anversos, com o desenho do Barão do Rio Branco.

Essa moeda aparece no valor de R$4 mil no catálogo de moedas brasileiras. Entretanto, num leilão feito em Junho de 2021, foi leiloada por R$5,100. Já pensou?

Moedas de 10 centavos também podem gerar uma renda extra

Sabia que uma moeda de 10 centavos pode valer R$120, segundo o canal “Moedas raríssimas”? Para isso, a moeda tem que vir com algum defeito como estar quebrada ou “trincada”.

Moedas das olimpíadas de 2016 é objeto de desejo entre colecionadores

Você lembra das moedas das olimpíadas de 2016? Sabia que com o tempo elas se tornaram raras e itens colecionáveis? Segundo o TikTok “RNF Coleções“, a moeda da modalidade de basquete que possui um erro raro, pode valer uma graninha.

Fabricada em 2015 numa tiragem de quase 20 milhões de unidades, ao possuir o núcleo deslocado, pode valer até R$700. Já quando não apresenta nenhum erro, o valor pode variar entre 2,6 e 12 reais. Tudo depende do nível de conservação.

Porém, só existe uma moeda deste encontrada até hoje, conforme o catálogo de moedas brasileiras.

Moeda de 25 centavos pode valer até R$3 mil reais

Existem moedas de 25 centavos que são vistas como híbridas ou “mulas”, por possuírem um dos seus lados trocados. De um lado, ela é comum e apresenta o valor de 25 centavos mesmo. Mas do outro, ela é o anverso da moeda de 50 centavos.

Por causa disso, seu valor pode chegar até R$2800 entre os colecionadores.