WhatsApp: ficou mais fácil ler uma mensagem sem visualizá-la; aprenda 3 truques

O WhatsApp é um aplicativo cheio de truques, basta ser curioso para entender como funciona as ferramentas, além disso hoje em dia você pode encontrar várias dicas pela internet. Por ser um app mensageiro, com certeza você já deve ter se deparado quando chegou uma mensagem e você não queria ler no momento para a pessoa não ver que você viu, mas, no entanto, você queria saber o que a pessoa mandou.

Saiba que tem como você fazer isso sem nenhum risco, é bem fácil. Confira as nossas dicas para garantir a melhor experiência dentro do app e garantir também a sua privacidade.

truques que podem ajudar na privacidade do WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ler mensagem do WhatsApp sem o outro saber que foi lida

Como informado acima, as dicas são fáceis e você já pode tentar fazer agora mesmo no seu WhatsApp e ter mais privacidade, segue abaixo:

Use o WhatsApp Web

Nem todos sabem, mas quando a pessoa recebe uma mensagem pelo WhatsApp Web, não precisa clicar na conversa para abrir e ler a mensagem, tem como a pessoa passar o mouse em cima da conversa e após alguns segundos a mensagem vai aparecer para você em uma caixinha na tela.

Ative suas notificações

A maioria dos brasileiros já fazem esse truque, você ativando as notificações pode receber um aviso e prévia de cada mensagem que receber, basta pressionar o dedo na notificação para conseguir ler a mensagem sem que mostre ser notificada como lida.

Para você conseguir ativar isso em seu WhatsApp siga esses passos:

Clique nos três pontinhos

Depois clique em “configurações” e logo após em “notificações”, agora é necessário você escolher entre as opções que aparece.

Prontinho, você ativou suas notificações no WhatsApp.

Segurar a mensagem no iPhone

Quem tem iPhone pode usar truque que algumas pessoas já conhecem, tem como utilizar essa técnica para ler uma conversa sem visualizar a mensagem. É preciso segurar o dedo em cima da mensagem, ainda na lista de conversa, ou seja, sem abrir a conversa, vai abrir uma janela e a pessoa que enviou a mensagem não será notificada que o texto já foi lido.

Privacidade no WhatsApp

O WhatsApp tem alguns recursos que podem contribuir para que a pessoa consiga preservar a sua privacidade na conversa, muitas pessoas utilizam o recurso “proteção de conversas”, para trancar uma conversa e só pode ser desbloqueada com o uso da biometria ou de uma senha.

O WhatsApp também permite que os usuários tirem a permissão de visualização de mensagem, que é a frase “visto por último” ou “online” do app. Aos poucos o WhatsApp está conseguindo mais privacidade aos usuários.

