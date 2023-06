Quem mexeu no seu celular? 7 formas de descobrir

Neste exato momento, provavelmente há alguém pensando que não precisa buscar saber quem mexeu no seu celular, por considerar que não há nada de mais a ser visto em seu aparelho, por exemplo.

Porém, é imprescindível lembrar que, mais do que nunca, estes aparelhos são uma verdadeira extensão de nossas vidas: é por meio deles que realizamos pagamentos e compras, é por meio deles que “vemos” familiares e amigos, é por meio deles que nos divertimos… Logo, é nele que estão informações que, muitas vezes, deveriam ser mantidas sob sigilo.

Isso, claro, sem contar outros contextos nos quais um simples celular pode gerar uma imensa dor de cabeça.

Querer saber quem mexeu no seu celular é muito comum | Imagem: Gilles Lambert / unsplash.com

Motivos que podem levar uma pessoa a querer saber quem mexeu no seu celular

Mesmo quem tem o pensamento acima, muitas vezes acaba mudando um pouco a sua forma de pensar, ao se lembrar de que, não raramente, acabamos nos distraindo muito e deixando o smartphone “largado” em casa ou mesmo no escritório. E é aí que a preocupação pode começar, por este ser um item recheado de informações particulares de todos os tipos.

Afinal, muitas pessoas simplesmente não resistem à tentação de dar uma olhadinha no celular alheio.

Isso tende a acontecer ainda mais nos relacionamentos amorosos menos saudáveis e, de modo geral, só é possível descobrir quem mexeu no celular de quem quando a informação simplesmente vem à tona em uma discussão.

Porém, existem algumas iniciativas para fazer essa descoberta de forma muito mais rápida, e todos eles são listados a seguir.

Quem quer saber quem mexeu no seu celular deve adotar estes “truques”

Tendo como base todas as experiências que os homens descreveram no Reddit, estes são os 7 “truques” que uma pessoa deve adotar, sempre que quiser saber quem mexeu no seu celular:

1. Instalar um app de segurança e privacidade

Atualmente, existem aplicativos, a exemplo do “Intruder Detect”, que simplesmente conseguem ativar a câmera do aparelho e tirar fotos quando a senha do telefone é digitada de modo errado, fazendo com que seja mais fácil identificar o intruso.

Inclusive, existem aparelhos que já possuem essa função vinda de fábrica.

2. Checar a distribuição de aplicativos e widgets

Para uma pessoa observadora e detalhista, fica fácil saber quando um aplicativo ou widget está “fora de lugar” na tela do aparelho.

Caso isso aconteça, é um indício de que mexeram nele.

3. Se atentar ao que é dito em uma conversa

Se em uma discussão, por exemplo, o parceiro ou parceira citar algo que está somente nos aplicativos ou nas conversas dentro do aparelho, sem dúvidas é por que ele, ou ela, conseguiu vasculhar tudo o que queria.

4. Ver se existem apps abertos

Quem quer saber quem mexeu no seu celular também pode ver se há algum app que não costuma utilizar e que, por algum motivo, está aberto, indicando que foi mexido.

O histórico de uso de aplicativos, por sinal, será muito útil nessa hora.

5. Considerar um episódio de raiva repentina como “prova”

No Reddit, muitos usuários chegaram a relatar que seus companheiros simplesmente ficaram com muita raiva “do nada”, depois de deixarem seus celulares perto destas pessoas.

E isso, claro, pode ser o indício de que viram algo que lhes desagradou muito.

6. Checar o histórico de atividades

Todo aparelho celular é equipado com um gerenciador de tarefas que dá acesso às atividades feitas pelos usuários.

Porém, para quem tem um aparelho Android, isso também pode ser feito pela conta Google: basta ir em “Gerenciador de conta”, clicando em seguida em “Dados e privacidade” e, então, em “Minha atividade”, para ver se há algo que não soa familiar.

7. Verificar as impressões digitais

Por fim, também é possível saber quem mexeu em um celular checando todas as impressões digitais, uma vez que é comum que um mesmo aparelho tenha acesso irrestrito para mais de uma pessoa.

A dica, inclusive, para evitar dor de cabeça, é descadastrar as demais pessoas, deixando somente o proprietário com o acesso em questão.

