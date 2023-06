Disparo EM MASSA pelo WhatsApp; veja como fazer sem ser bloqueado

O disparo em massa pelo WhatsApp pode ser uma verdadeira novidade para muitas pessoas, mesmo para aquelas que utilizam a tecnologia diariamente para trabalhar ou para realizar outras atividades. Afinal, sabe-se que quando este tipo de disparo é feito por um endereço de e-mail, por exemplo, o mesmo pode ser penalizado, a não ser que uma ferramenta criada especificamente para isso seja usada.

Já no que diz respeito ao WhatsApp propriamente dito, o maior receio em relação aos envios em massa está ligado à possibilidade de bloqueio da conta, uma vez que a prática também pode ser considerada como spam.

Porém, existe uma forma muito simples e inteligente de enviar uma mesma mensagem para inúmeras pessoas, sem sofrer nenhuma penalidade.

No decorrer da leitura é possível não só descobrir do que se trata como também, e principalmente, aprender a utilizar este método imediatamente.

O disparo em massa pelo WhatsApp pode ser útil em diversas situações | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Existe a possibilidade de disparo em massa pelo WhatsApp

Para quem precisa fazer o envio de uma mesma mensagem para uma quantidade considerável de pessoas, a famosa lista de transmissão do WhatsApp é a solução, podendo ser utilizada para o envio de convites de aniversário ou para o envio a respeito de reuniões de trabalho, por exemplo.

Estas listas nada mais são do que literalmente listas de contatos que são salvos, e para os quais é possível enviar as mensagens diversas vezes, sem que para isso seja preciso selecionar pessoa por pessoa a cada envio.

É imprescindível, porém, ter em mente que apenas 256 contatos podem fazer parte do disparo em massa pelo WhatsApp por vez, sendo este o agrupamento máximo de pessoas que o aplicativo permite atualmente.

Assim sendo, quando houver o envio da mensagem em questão, cada contato que faz parte da lista de transmissão a receberá de forma individual. Ou seja: funciona de forma realmente diferente dos grupos, uma vez que as demais pessoas nem mesmo sabem que mais gente recebeu a mesma mensagem, e elas não conseguem conversar entre si.

Outro detalhe importante que deve ser considerado diz respeito ao fato de que somente as pessoas que têm o número do remetente na agenda receberão as mensagens em questão.

Como fazer o disparo em massa pelo WhatsApp

Montar uma lista de transmissão, para então fazer o disparo em massa pelo WhatsApp, é muito mais simples do que parece, embora o processo seja um pouco diferente entre os sistemas Android e iOS.

Abaixo está a explicação:

Criando a lista de transmissão no celular Android

1. Na parte de cima, à direita da tela inicial do app, é preciso clicar nos 3 pontinhos que representam “mais opções”;

2. Depois, será hora de selecionar “nova transmissão”;

3. Feito isso, será necessário pesquisar pelos nomes dos contatos que deverão compor a lista;

4. Depois, na parte debaixo, à direita da tela, será hora de clicar no ícone na cor verde;

5. Para dar um nome à lista, é só clicar nela como se a mesma fosse um grupo: a opção para nomear estará acima, na tela.

Criando a lista de transmissão no celular iOS

1. Dentro da tela de conversas do aplicativo, deve-se clicar em “Lista de Transmissão” e, então, selecionar cada contato de forma individual;

2. O próximo passo será clicar em “Clique em Criar”;

3. A lista então será criada, e já poderá ganhar um nome.

