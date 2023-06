Google revela fórmula para conseguir um trabalho? Este é o CURRÍCULO PERFEITO

O mercado de trabalho está superconcorrido hoje em dia, e é reconhecido pelos brasileiros uma tarefa muito difícil de entrar e conseguir se destacar em meio a tantos currículos e alguns até mais nomeados profissionalmente. O currículo é o ponto chave para ter o seu emprego, é o primeiro passo a ser construído para ter o seu sucesso profissional.

Isso porque é através dos currículos que os recrutadores vão conhecer o perfil da pessoa, o que ela já fez, qual o seu nível de graduação e escolaridade e as experiências. O currículo é a carta de apresentação da pessoa, mas a dúvida é: como chamar atenção dos recrutadores?

fórmula do Google para ajudar a ter um bom currículo. Imagem: FreePik

Eu imagino que muitos brasileiros sofrem com essa dúvida, por isso o Notícia da Manhã preparou esse texto com algumas dicas que foram reveladas pelo Google para ajudar a conseguir um emprego.

Google: fórmulas para se ter um bom currículo e sair na frente

A princípio, qualquer informação precisa estar clara e limpa, ou seja, um currículo com todas as informações corretas, organizado e fácil de ler já é um ponto positivo. Dica: escolha uma fonte clara ou layout simples. Não cometa erros gramaticais ou ortográficos, personalize o seu currículo para ficar a ‘cara” da vaga ao qual está se candidatando.

A pessoa tendo esse conhecimento é p primeiro ponto para escrever o currículo da forma correta. Mas para que os recrutadores prestem atenção em seu currículo, a fórmula do Google pode ajudar.

São alguns truques que podem fazer a total diferença na hora de entregar um currículo para a sua vaga tão sonhada, principalmente se seguir a estratégia X-Y-Z. Essa fórmula do Google é para descrever as conquistas profissionais usam 3 elementos. Confira:

X = o resultado obtido

Y = como justificar que o resultado foi um sucesso

Z = como você alcançou esse resultado de sucesso.

Veja também: Se fizer isso o seu CURRÍCULO vai direto para a lata de lixo

Recrutadores do Google que deram a dica

Normalmente, ao montar um currículo as pessoas colocam a data que trabalhou e qual a função, porém seguindo essa estratégia de 3 elementos é possível destacar os resultados que teve através do trabalho. Vale ressaltar que é dica foi divulgada pelos recrutadores do Google.

Outra dica importante é evitar falar gírias, tente sempre usar palavra-chave que fazem sentido na área que deseja atuar, com falas específicas.

Cuidado também com as experiências que coloca no currículo. Nem todas elas são necessárias ou parecem importantes para a posição desejado. Se conheça para entender onde deseja chegar profissionalmente. Isso também vai te ajudar a procurar pela vaga mais adequada para o seu perfil e projetos pessoais.

Veja também: Passo a passo TOP para deixar seu currículo como o de um LÍDER