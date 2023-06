Celular e chip de graça pelo Cadastro Único do governo federal; como receber

Cadastro Único ajuda a conseguir um celular? No Brasil, conhecido por suas profundas desigualdades socioeconômicas, é vital que iniciativas governamentais estejam em vigor para ajudar os mais vulneráveis. O governo federal desempenha um papel importante nesse aspecto, promovendo uma série de benefícios para impulsionar aqueles que lutam para alcançar um padrão de vida decente. Uma dessas iniciativas significativas é o Cadastro Único (CadÚnico), um instrumento utilizado pelo governo para gerenciar o pagamento de vários benefícios sociais.

O programa que oferece celular e chip de graça, chamado Internet Brasil, é voltado para estudantes e professores cadastrados no Cadastro Único. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Celular de graça pelo Cadastro Único

Entretanto, a totalidade das oportunidades disponibilizadas através do Cadastro Único não é plenamente compreendida por muitos. Muitos estão cientes de que este cadastro é a principal via de acesso ao Bolsa Família, um dos programas de transferência de renda mais conhecidos do Brasil. Contudo, poucos sabem que o Cadastro Único também oferece outros benefícios, como o auxílio enxoval, o kit digital para TV parabólica, e até um chip e celular gratuitos.

O Cadastro Único é um extenso banco de dados mantido pelo governo federal, no qual estão registradas informações detalhadas sobre famílias de baixa renda no Brasil. Esta ferramenta foi desenvolvida com a intenção de conhecer mais profundamente e identificar as parcelas mais vulneráveis da população. Ao coletar dados sobre renda, composição familiar, nível de educação, condições de trabalho e moradia, entre outros, o CadÚnico permite ao governo desenvolver e implementar políticas públicas que atendam de maneira eficiente e precisa a esses cidadãos.

O Cadastro Único está aberto para inscrição a todas as famílias de baixa renda, que se enquadram nos critérios de ter uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 651,00) ou uma renda mensal total de até 3 salários mínimos (R$ 3.906,00). No entanto, é importante notar que cada município pode estabelecer seus próprios critérios para a inclusão no Cadastro Único, portanto, é sempre recomendado verificar os requisitos específicos junto à prefeitura local.

Dentre as oportunidades oferecidas pelo Cadastro Único está o programa Internet Brasil, criado em 2022 com o objetivo de promover maior acesso à internet e à tecnologia entre os brasileiros. Especificamente, o programa oferece um chip e celular gratuitos, particularmente para estudantes e professores. Esta iniciativa é extremamente relevante no contexto de inclusão digital, especialmente após a experiência da pandemia, que fez com que o ensino à distância via internet se tornasse uma necessidade.

Retomada em 2023

Depois de um período de inatividade em 2022, devido à espera pela aprovação do então presidente Jair Bolsonaro, o programa Internet Brasil retomou suas atividades em 2023. Os primeiros chips, acompanhados de crédito e acesso à internet, foram distribuídos para 700 mil estudantes em seis cidades brasileiras: Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Mossoró (RN), Caicó (RN) e Juazeiro (BA).

Para receber o chip e o celular gratuitos do programa Internet Brasil, é necessário ser estudante ou professor e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A inscrição pode ser feita no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da sua cidade. Durante o processo, é importante ter consigo os documentos pessoais e estar preparado para discutir com os funcionários da unidade sobre sua situação. Além disso, se preferir, pode-se fazer um pré-cadastro por meio do aplicativo do sistema e agendar uma consulta presencial no CRAS, caso este serviço esteja disponível em sua região.

Ao fornecer essa gama de benefícios e serviços, o Cadastro Único representa um mecanismo crucial para combater a desigualdade social no Brasil. Ao possibilitar que famílias de baixa renda tenham acesso a benefícios financeiros e a recursos como a Internet Brasil, o governo federal está fazendo um esforço notável para nivelar o campo de jogo e promover uma sociedade mais justa e igualitária.

