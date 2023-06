WhatsApp prepara novo PACOTÃO SURPRESA para usuários de Android

Atualmente, é extremamente difícil encontrar pessoas adultas que não fazem uso do WhatsApp. Afinal, ele deixou de ser apenas um simples aplicativo de troca de mensagens e se transformou até mesmo em uma importante ferramenta de trabalho: diariamente diversas informações são trocadas em grupos de empresas, sem contar as vendas que são realizadas por meio do app, por exemplo.

E o melhor é que os usuários desta ferramenta não ficam desamparados e, de certa forma, costumam ter seus pedidos atendidos, ou mesmo são surpreendidos com funcionalidades que simplificam ainda mais a experiência de uso do WhatsApp.

É o caso, por exemplo, de uma nova surpresa que já está sendo preparada e, embora pareça simples de início, de fato irá facilitar um hábito muito comum.

Todos os detalhes importantes sobre ele são explicados abaixo.

Do que se trata a nova surpresa que o WhatsApp está preparando para os seus usuários

O WhatsApp, mais especificamente sua versão Beta para celulares do sistema operacional Android, atualmente está recebendo uma atualização “novinha em folha” por meio da qual o teclado dos famosos emojis está totalmente redesenhado.

Tal novidade já foi confirmada na versão 2.23.12.8 do aplicativo, com a informações oficiais vindo à público por meio do WABetaInfo, que é um site especializado em notícias a respeito do Whats.

O objetivo da empresa Meta, dona do app, é fazer com que, por meio desta mudança, os usuários consigam ver os emojis de forma muito mais clara, uma vez que a respectiva barra de categorias passou a compor a parte inferior da tela: assim, a escolha de qual “carinha” usar durante uma troca de mensagens se torna bem mais ágil.

O novo desenho das abas também oferece um acesso consideravelmente mais fácil a outros recursos do teclado, como a escolha de figurinhas e de gifs: essas opções, agora, ficam no topo, enquanto antes ocupavam justamente a parte inferior da tela.

Vale frisar, ainda, que há uma outra mudança consideravelmente importante: agora, o WhatsApp utilizando no sistema Android tem o que os usuários já conseguem encontrar no sistema iOS e na versão desktop, que é o botão do teclado perfeitamente alinhado ao compartilhamento de anexos. Os dois, agora, estão lado a lado.

Porém, embora as novidades sejam realmente interessantes, é bom segurar as expectativas. Afinal, elas estão sendo distribuídas aos poucos, primeiramente contemplando os usuários cadastrados no programa de testes do aplicativo.

Assim sendo, os recursos acima mencionados podem demorar um pouco para chegar para toda a base de usuários, uma vez que é preciso testá-los de modo que sejam liberados ao público em geral em uma versão bem estável.

As novidades do WhatsApp não param por aí

O WhatsApp também está em fase de testes com muitos outros recursos que, de certa forma, de fato serão úteis.

É o caso, por exemplo, de mostrar a foto de perfil de cada usuário ao lado das mensagens enviadas em grupos.

As famosas comunidades, criadas como forma de agrupar grupos com temáticas em comum, também já estão sendo liberadas para os usuários.

