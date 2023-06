Pode COMEMORAR! Toyota deve lançar o CARRO ZERO mais barato do Brasil; saiba qual

É você que deseja comprar o carro ainda neste ano de 2023? A sorte está com você, a empresa Toyota quer lançar o carro zero mais em conta do Basil.

O nome é de carro popular, mas o preço está bem longe disso, são diversos brasileiros que tem o sonho de comprar um carro para poder trabalhar, ou simplesmente para ter mais conforto com sua família na hora de sair, no entanto, o tão famoso carro popular está dando o que falar, os preços estão altíssimos e inacessível para o trabalhador.

Mas está prestes a acontecer uma mudança nesse cenário, uma boa notícia está vindo por aí. Confira no texto abaixo qual o modelo que a Toyota deseja lançar.

Agora, a Toyota está competindo diretamente com outros dois modelos do mercado | Imagem: Christina Telep / unsplash.com

Carro zero da Toyota pode ser o carro mais barato do Brasil

Como informamos acima, o carro popular é conhecido como um carro que tem um valor acessível para conseguir atender um público maior e esse público ter chance de comprar um carro, é um ramo mais amplo do que as vendas de carros luxuosos. A Toyota tem como objetivo oferecer um carro que seja mais econômica, principalmente a pessoa que usa diariamente para trabalhar.

Desde quando a Toyota compartilhou essa novidade, a imaginação de qual carro mais em conta pode ser está gerando grande expectativa para os brasileiros conseguirem comprar, é um projeto que anteriormente foi deixado de lado, mas que agora vai receber uma versão revitalizada e vai se chamar Vitz.

Esse novo veículo terá dimensões mais modestas e estilo moderno, tudo bem atualizado para conseguir chamar atenção dos consumidores. A princípio, a empresa deseja mudar o cenário pois durante a pandemia a queda de poder foi grande, consequência também da falta de emprego no mercado.

Toyota Vitz, o carro popular

A montadora quer oferecer ao consumidor um carro bem mais acessível, mas também sem comprometer a qualidade do seu serviço, por isso o Toyota Vitz possui:

Motor 1.0 de três cilindros

Câmbio manual ou automático

Recursos de segurança (travamento antibloqueio, VSC e airbags duplos).

O seu destaque principal está no preço. A venda já começou na África do Sul por US$ 9.900, revertendo para o Brasil é o valor de R$ 50 mil. Os consumidores estão na espera para ser divulgado quando esse modelo vai chegar no Brasil, pois muitos estão ansiosos e outros já confirmaram que querem comprar esse novo modelo da Toyota.

É um carro que vai chegar no mercado e realmente ser chamado de carro popular, pois como o nome já diz, é preciso ser acessível ao consumidor, diferentemente dos carros luxuosos que também fazem parte do mercado. Por mais que o popular seja mais simples, é um carro bom de se ter e ajuda bastante no dia a dia.

