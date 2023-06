URGENTE! Governo pode anunciar nesta segunda (5) o PERDÃO de dívidas de até R$ 100

Mais de 3 milhões de brasileiros aguardam as novas informações sobre o programa Desenrola nesta segunda-feira (5). Segundo informações, a expectativa é a de que algumas dívidas sejam 100% perdoadas para os contribuintes que se enquadram nas regras.

Além disso, vários outros assuntos de interesse público estão em pauta e devem contar com definições logo no início da semana. Um deles é o novo pacote para redesenhar e redefinir o novo preço do carro popular.

Governo pode anunciar hoje o perdão para dívidas de até R$ 100; entenda o que isso significa – Imagem: edição/Canva/noticiadamanha.com.br

O que é o programa Desenrola, do governo federal?

O Desenrola é um programa de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas que foi anunciado pelo atual governo. Ele conta com um fundo garantidor de cerca de R$ 10 bilhões com recursos do Tesouro Nacional, disse ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo reportagem da Agência Brasil, em março deste ano. Esse fundo cobrirá eventuais calotes dados por pessoas que participarem do processo de renegociação.

Haddad deu a informação após reunir-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir os detalhes do programa na época. Com o fundo garantidor nesse montante, disse o ministro, o Desenrola poderá renegociar até R$ 50 bilhões em dívidas de 37 milhões de pessoas físicas.

Veja também: “TRUQUE” para subir o score da SERASA; consulta já foi liberada

Ele, no entanto, disse que quem recebe até dois salários mínimo terá desconto maior, bancado com o fundo garantidor. “Para esse público [que ganha até dois salários mínimos], haverá aportes do Tesouro Nacional para que os descontos sejam bem relevantes”, declarou o ministro. Promessa de campanha do atual governo, o Desenrola está sendo desenvolvido pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto.

Perdão de dívidas de R$ 100

O que está em pauta nesta segunda-feira (5), por outro lado, é o perdão total da dívida de baixo valor. No caso, trata-se de quem possui até R$ 100 de inadimplência. Neste caso, se o plano for aprovado, a pessoa terá a quitação dos débitos pelo governo federal.

Segundo as informações oficiais, mais de 3 milhões de brasileiros podem ser beneficiados com essa medida. Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

Novo preço do carro popular em pauta no governo

Outro ponto de destaque nesta segunda-feira é a definição do programa que planeja baratear o preço do carro popular no Brasil, o qual pode ser encontrado a partir de R$ 69 mil atualmente. Ou seja, um valor que é considerado fora da realidade comum pelos especialistas.

A maneira pela qual o governo poderia fazer isso é por meio de renúncia fiscal. Isso quer dizer que as empresas teriam benefícios fiscais para baratear o preço do carro ao consumidor final.

Falta definir como seria feita a compensação fiscal neste caso. Essa informação também pode ser divulgada hoje.

Veja também: Dívidas no Imposto de Renda 2023? Governo permite parcelamento em 24 vezes