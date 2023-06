VITÓRIA para quem tem Minha Casa, Minha Vida! Mas é preciso ter muita atenção

Não é de hoje que o sonho de muitos brasileiros é possuir a casa própria. Entretanto, é um pouco distante de muitos se comparado as condições sociais do país. Aos interessados em adquirirem a casa própria através do Minha Casa, Minha Vida, uma grande vitória foi anunciada e o sonho está cada vez mais próximo de ser realizado! Veja o que muda no programa e como participar ainda este ano.

Minha Casa, Minha Vida voltou após três anos, confira quem pode participar | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Minha Casa, Minha Vida

Nesta última quinta-feira, 1, a Comissão responsável por analisar a MP (Medida Provisória) da recriação do Minha Casa, Minha Vida, aprovou o novo relatório que conta com alterações importantes sobre o texto original enviado. O intuito é ampliar o programa inserindo novas instituições financeiras de crédito.

Com isso é garantido benefícios adicionais para ambos. Aumentando a margem de bancos parceiros e beneficiários alcançados. Outra mudança impactante é acerca dessa inclusão dos bancos privados. Não sendo obrigatoriamente a adesão apenas de instituições públicas.

Nos últimos anos as obras ficaram quase que paradas, em razão de inúmeros problemas. Bem como a pandemia. De acordo com informações da Câmara, o novo relatório prevê que aproximadamente 5% dos recursos sejam direcionados à reinicialização das obras que estavam paradas.

O intuito é incentivar ainda mais o desenvolvimento urbano brasileiro. Além de incentivar a reativação das obras que estão praticamente em estado de abandono público. Além disso, na mesma sessão uma nova emenda foi aprovada. Acerca dos beneficiários do Cadastro Único.

Agora os inscritos adequadamente no programa terão direito a 50% de desconto nas faturas de energia elétrica. O intuito é beneficiar ainda mais as famílias de baixa renda do país. Visto que a fatura de energia elétrica é uma das que mais consomem a renda dos brasileiros.

Leia mais: Resgate: presente “JUNINO” para quem recebe benefícios da CAIXA

MP acaba de recriar o programa

Concluindo, a Medida Provisória de autoria do deputado Marangoni possui mais de 80 linhas de emendas. Ambas serão votadas posteriormente na Câmara dos Deputados. A mesma possui validade até 14 de junho. Caso não seja aprovada neste período, será um pouco mais complicado dar prosseguimento ao programa.

Por mais que muitos não aceitem, mas o Minha Casa, Minha Vida é um dos programas mais importantes do Brasil. Porque promove uma moradia digna aos brasileiros e deixa mais acessível aos brasileiros que possuem uma renda inferior aos demais.

Com a nova proposta do relator da MP espera-se que haja mais instituições financeiras interessadas em financiar o projeto e desse modo consiga destinar cada vez mais recursos aos demais projetos de retomada das obras passadas do programa.

Além disso, os descontos oriundos da inscrição ativa no CadÚnico serão de suma importância para agregar ainda mais facilidade na composição da renda familiar. Facilitando que mais famílias tenham acesso ao programa e ainda por cima consigam arcar com todas as despesas de um lar.