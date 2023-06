Tudo o que você PRECISA saber do ENEM 2023 que ainda não lhe contaram

O maior Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2023 já está com data marcada e inscrições aberta. As inscrições começaram nesta segunda (5) e vão até o dia 16 de junho.

É uma grande oportunidade para os alunos que estão se formando no ensino médio e para aqueles que sonham em entrar na faculdade com uma bolsa. É preciso ficar atento a data para não perder a chance. Basta o interessado entrar no site que é a Página do Participante: enem.inep.gov.br/participante e colocar seus dados para participar da prova.

Inscrições do Enem começou hoje, dia 5 de junho. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vale ressaltar que para fazer esse exame é necessário pagar o valor da taxa de inscrição de R$ 85,00 e precisa ser paga até o dia 21 de junho, é somente após esse pagamento que a inscrição será confirmada e pode ser paga de três maneiras: boleto, pix ou no cartão de crédito.

Enem e sua taxa de isenção

O Enem é conhecido pelo Brasil inteiro, principalmente pelos estudantes pois é uma das principais portas e formas de entrada para a faculdade privada ou pública, pois se tornou como um critério das faculdades e também um requisito para os programas governamentais do auxílio estudantil.

O estudante que pensa em se inscrever em outros programas como Fies, Sisu ou Prouni é obrigatório ter feito o Enem. Vale ressaltar que a pessoa que é isenta, como o exemplo de alunos de rede pública, de pagar a taxa de inscrição precisa se inscrever da mesma forma para conseguir participar da prova no dia 5 e 12 de novembro.

Cronograma do Enem 2023

Inscrições: começa dia 5 e termina 16 de junho

começa dia 5 e termina 16 de junho Pagamento para a taxa: até o dia 21 de junho

até o dia 21 de junho Atendimento especializado: solicitação do dia 5 ao dia 16 de junho. O resultado dia 26 de junho, recurso do dia 26 ao dia 30 de junho e o resultado do recurso dia 5 de julho.

solicitação do dia 5 ao dia 16 de junho. O resultado dia 26 de junho, recurso do dia 26 ao dia 30 de junho e o resultado do recurso dia 5 de julho. Aplicação da prova 2023: dia 5 e 12 de novembro

dia 5 e 12 de novembro Aplicação da prova PPL 2023/Reaplicação: dia 12 e 13 de dezembro

dia 12 e 13 de dezembro Divulgação do Gabarito: 24 de novembro

24 de novembro Resultados: 16 de janeiro de 2024

Passos para fazer a inscrição do Enem

Para fazer a inscrição no Enem é necessário começar informando os dados pessoais, número do CPF e data de nascimento

Logo depois é necessário preencher os dados de contato, como e-mail, número de telefone fixo ou um celular, pois o Inep pode usar o e-mail para enviar as informações sobre a prova

O terceiro passo é escolher o local de onde fazer a prova, é preciso indicar o estado e munícipio para onde quer fazer a prova

É preciso escolher também a língua estrangeira que deseja fazer na prova (inglês ou espanhol)

O quinto passo é a hora de criar o cadastro com uma senha, pode entrar no site: https://sso.acesso.gov.br/ para conseguir criar esse cadastro, somente assim terá acesso para usar a página do Participante.

É extremamente importante não perder a senha de acesso pois vai precisar dela para conseguir gerar o boleto com a taxa, que se chama Guia de Recolhimento da União.

