VITÓRIA para aposentados e pensionistas! Justiça libera pagamento “extra” de R$ 9 BILHÕES; veja se você recebe

E essa semana se inicia com mais uma notícia boa para os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O conselho da Justiça Federal (CJF) já encaminhou para os Tribunais Regionais Federais do Brasil a programação financeira que será preciso para que esse pagamento dos precatórios federais seja feito, exatamente no valor aproximando de R$ 23,2 bilhões.

Desse total, cerca de R$ 9,05 bilhões são para a natureza assistencial ou previdenciária, que serão referentes ao processo de segurados contra o INSS. A Justiça Federal informou que essas quantias podem ser depositadas nas contas dos beneficiários até o dia 15 desse mês.

Vale ressaltar que esse tempo de processamento vai depender também de trâmites administrativos internos dos tribunais federais e também dos bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, pois eles são as instituições responsáveis por fazer esse depósito dos valores.

Precatórios do INSS

Muitas pessoas não conhecem por esse nome, mas popularmente falando são os créditos decorrentes de ações judiciais com decisões definitivas e condenatórias para possibilitar aos credores receberem os respectivos créditos junto à autarquia.

Para essas ações contra o INSS existem duas formas de pagamento, são elas:

Requisições de Pequeno Valor (RPVs)

Precatórios

RPVs x Precatórios

As pessoas têm dúvidas sobre essas duas modalidades, no entanto existe uma diferença pois os RPVs são das sentenças e não passam de 60 salários-mínimos. Já os Precatórios são julgados superiores, ele é pago anualmente e a RPV é imediatamente.

Se tem dúvida pode analisar se tem dinheiro para receber ainda neste ano através do site Tribunal Regional Federal do seu estado. Confira abaixo a lista dos Tribunais Regionais Federais para fazer a pesquisa.

Lista dos Tribunais Regionais Federais

TRF da 1ª Região (Sede no DF, com jurisdição no DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Site do TRF da 1º Região

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)

Site do TRF da 2ª Região

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)

Site do TRF da 3ª Região

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, PR e SC)

Site do TRF da 4ª Região

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Site do TRF da 5ª Região

Pessoa que tem direito?

Neste ano de 2023, os precatórios relativos que serão pagos são das decisões proferidas por juízes contra a União dos dias 2 de julho do ano de 2021 e 2 de abril do ano de 2022, um total de 89.144 processos e vai contemplar 148.341 beneficiários.

Esse valor ao qual foi estabelecido pela Justiça depois dessas datas só serão pagos no ano de 2024.

