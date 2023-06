Alô, MEI! É assim que você se APOSENTA ganhando mais de um salário

Quando uma pessoa se torna MEI (Microempreendedor Individual) ele não conhece todas as regras, requisitos e benefícios, ele apenas quer se tornar um micro empreender. o MEI é um sistema mais simplificado de formalização de empresas que faturam até R$ 81 mil por ano, ou seja, R$ 6.750 por mês. E assim que pessoa entra no programa ela consegue ter acesso a alguns benefícios.

Vale ressaltar que ao se tornar MEI é preciso ter o limite de renda e a empresa só pode ter um funcionário, além disso também não pode ser sócio de outra empresa e só pode exercer atividade que é permitida dentro da modalidade de MEI.

Quem se torna MEI tem dúvidas de como se aposentar com um salário maior que o salário-mínimo. Depois que aconteceu a Reforma da Previdência no ano de 2019 aconteceu algumas mudanças na regra de aposentadoria e pessoas tem dúvidas até hoje, por isso fizemos esse texto para esclarecer. Fique sabendo das mudanças.

Veja como conseguir uma aposentadoria com valor maior para MEI. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

MEI pode se aposentar?

Para quem trabalha modelo CLT também teve mudanças na forma de aposentadoria, através da reforma a aposentadoria começou a verificar todas as contribuições realizados pelo contribuinte e leva em consideração média dos 80% maiores salários de contribuição a partir do mês de julho do ano de 1994 até o mês anterior do pedido.

E sim, o MEI pode se aposentar. O Microempreendedor Individual é obrigado a fazer sua contribuição mensal, mas essa contribuição já é feita quando o MEI faz o pagamento mensal do DAS (Documento de Arrecadação Simplificado). Vale ressaltar que esse valor é baseado no valor do salário-mínimo atualmente.

Veja também: Nova função do PIX ajudará quem quer se APOSENTAR com dinheiro no bolso

Quero uma aposentadoria maior do que um salário-mínimo

Para quem é MEI e já faz o pagamento mensal do DAS, consegue verificar que representa cerca de 5% do salário-mínimo, se for esse tipo de contribuição, o salário que o MEI vai receber da aposentadoria será apenas um salário-mínimo. Mas se caso quiser complementar esse valor da aposentadoria consegue fazer um pagamento de taxa extra de 15%.

Lembrando que é considerando o valor atual que está o salário-mínimo (R$ 1.320,00), ou seja, a taxa é de R$ 264 mensalmente, assim, o MEI consegue pagar 20% sobre o salário-mínimo e 5% o DAS e 15% o extra. Para fazer esse pagamento a mais é necessário pedir uma solicitação através de um GPS (Guia da Previdência Social).

Assim que o MEI aumentar a sua contribuição, a aposentadoria passa a avaliar e considerar o tempo de contribuição e não apenas a idade da pessoa. Ou seja, assim o MEI vai ter um salário maior em sua aposentadoria do que apenas o valor de um salário-mínimo. Faça esse procedimento com um especialista para não errar.

Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a Central do INSS pelo número 135.

Veja também: Atenção, MEI! Estes são considerados os melhores bancos digitais para você