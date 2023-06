Pis/Pasep 2023: governo revela os novos grupos que recebem o ABONO

Desde o início do ano o Governo vem comentando sobre o pagamento do PIS/PASEP, e esses pagamento já começaram a ser feito desde o mês de fevereiro, os valores podem variar entre R$ 110,00 a R$ 1.320,00, que é o valor atual do salário-mínimo. Quem é da iniciativa privada e nascido entre os meses de janeiro a agosto já receberam o PIS.

Os servidores públicos que têm o número do benefício do 1 ao 5 também já receberam o pagamento referente ao Pasep. Conforme a instrução da Consolidação das Leis Trabalhistas, até 30 dias de carteira assinada pode garantir ao trabalhador o direito de receber o abono, lembrando que esse pagamento é feito anualmente.

veja o próximo grupo a receber o PIS e Pasep. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O PIS/PASEP, como diz a lei, é pago anualmente e com base no tempo trabalhado no ano anterior, ou seja, esse ano deveria ser pago referente ao ano-base 2022, porém quando aconteceu a pandemia teve um atraso, e o abono que está sendo pago em 2023 é referente ao ano-base de 2021.

Confira abaixo qual o próximo grupo que vai receber o abono salarial.

Valor do abono conforme a quantidade de meses trabalhados

Como foi informado acima, a quantia que é paga para cada beneficiário é conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base (2021) e o salário-mínimo atual ao ano de liberação (2023). Confira a lista:

1 mês R$ 110 2 meses R$ 220 3 meses R$ 330 4 meses R$ 440 5 meses R$ 550 6 meses R$ 660 7 meses R$ 770 8 meses R$ 880 9 meses R$ 990 10 meses R$ 1.100 11 meses R$ 1.200 12 meses R$ 1.320

Qual o próximo grupo que vai receber o PIS/PASEP?

Grupos que faltam receber do PIS

Nascidos em setembro: pagamento a partir do dia 15 de junho

Nascidos em outubro: pagamento a partir do dia 15 de junho

Grupos que faltam receber do Pasep

Pessoas com número de inscrição final 6: pagamento a partir do dia 15 de junho

Pessoas com número de inscrição final 7: pagamento a partir do dia 15 de junho.

Veja também: Trabalhador comemora AUMENTO na parcela do Pis/Pasep de junho

Quero consultar o PIS e o Pasep

Existem algumas maneiras da pessoa conseguir consultar o PIS:

Ir presencialmente em uma agência da Caixa Econômica

Entrar no app Caixa Trabalhador

Entrar no app Caixa Tem

Através do número 0800 726 0207

Maneiras para consultar o Pasep:

Ir presencialmente em uma agência do Banco do Brasil

Pode consultar nos terminais de atendimento

Entrar no app do Banco do Brasil

Entrar no site do Banco do Brasil

Através do número 0800 729 0150 ou 4004 0001.

Veja também: Atenção, enfermeiros! Mudanças recentes podem impactar no PISO SALARIAL