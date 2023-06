Demissão não é algo tão simples! Entenda os DIREITOS do trabalhador para não ser enganado

As leis trabalhistas foram criadas para que o funcionário não seja enganado e também para que a empresa saiba como agir em algumas situações. Existem alguns atos dentro da empresa que deve tomar cuidado, é normal as pessoas que trabalham juntas todos os dias criar amizade e brincadeiras passar do ponto.

Como por exemplo, brincar com um amigo, mas deixar ele sem graça na frente de todos, beber em serviço ou até mesmo se meter em brigas e agredir um colega. Ou seja, se a empresa identificar que algum funcionário está tendo essas atitudes, é necessário ter provas e informar a empresa.

Crescimento nos processos trabalhistas

No ano de 2022, o Relatório Geral da Justiça relatou que foram mais de 1,5 milhões de processos trabalhistas aberto, e maior parte deles tem como motivo ao pagamento de benefícios que o funcionário tem por lei, como o aviso-prévio e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), pois são solicitados em caso de demissão por justa causa.

Ainda existem especulações e dúvidas de como realmente funciona a demissão por justa causa e quando ela pode ser aplicada. Tem uma medida ao qual permite a empresa demitir o funcionário por justa causa e assim o funcionário perde direito e também as rescisórias.

Vale ressaltar que o funcionário pode ser demitido por justa causa se teve uma conduta inaceitável ou se seja muito grave.

Justa Causa

A demissão por justa causa do funcionário pode acontecer por diversos fatores. Vale lembrar que o funcionário também tem direito de contestar essa demissão, pois isso está escrito no artigo 482 da CLT, confira abaixo as causas que podem levar essa demissão:

Incontinência de conduta ou mau procedimento

Ato de improbidade

Condenação criminal do empregado

Negociação habitual no ambiente de trabalho

Embriaguez habitual ou em serviço

Desídia no desempenho das respectivas funções

Ato de indisciplina ou insubordinação

Violação de segredo da empresa

Ato lesivo da honra ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas no serviço; contra qualquer pessoa

Abandono de emprego

Prática constante de jogos de azar

Ato lesivo da honra ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos

Perda da habilitação profissional

Atos atentatórios à segurança nacional

Demissão por justa causa: o que pode receber?

Quando se trata de demissão por justa causa é a forma mais prejudicial para receber os seus direitos pois o trabalhador vai receber apenas o seu salário, que será referente aos dias que ele já trabalhou no mês em que foi demitido, e assim ele perde vários benefícios.

Ou seja, o funcionário demitido por justa causa perde a indenização de 40% sobre o FGTS, perde o direito do aviso-prévio, o 1º salário e o seguro-desemprego.

