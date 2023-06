Passo a passo para consultar TUDO sobre o Bolsa Família pela internet

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do Brasil. Através dele milhares de famílias saíram da pobreza ou extrema pobreza e conseguiram obter inúmeros recursos financeiros. Por várias razões é sempre importante estar atento as mudanças no benefício e alterações. Saber como consultar todos os detalhes do Bolsa Família é bastante importante. A fim de que os beneficiários tenham em mente todos os aspectos sobre o benefício, datas de pagamentos e valores. Veja o passo a passo abaixo de como consultar tudo sobre o Bolsa Família pela internet.

Passo a passo para consultar tudo sobre Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Consultar dados sobre o Bolsa Família

Por padrão o Bolsa Família possui vários canais oficiais que possibilitam a consulta de informações. Seja pela internet, telefone ou pessoalmente. É possível realizar a verificação dos dados através do Caixa Tem, de maneira limitada. Através do aplicativo Bolsa Família e até mesmo pelo Caixa Trabalhador. Entretanto, há uma outra maneira de fazer isso que é muito mais simples e direta.

O Bolsa Família irá começar os pagamentos deste mês nos últimos 10 dias de junho. É importante consultar todos os detalhes a fim de evitar possíveis surpresas. O Bolsa Família irá pagar neste mês parcelas fixas de R$ 600, com adicional de R$ 150 para cada criança com idade entre zero e seis anos. Além disso, caso haja membros na família com idade entre sete e dezoito anos, gestantes ou lactantes: hão de receber o adicional de R$ 50.

Portanto, são vários outros benefícios que o programa irá entregar aos beneficiários. É de suma importância realizar essa verificação para saber não somente o valor, como a data de pagamento e descobrir o número do NIS.

Qualquer pessoa pode realizar a consulta através de um aparelho celular ou computador. É importante que esteja com acesso à internet. Ademais, veja o passo a passo completo e saiba como consultar tudo sobre o Bolsa Família em poucos minutos.

Passo a passo completo

Por mais que haja vários canais de consulta do Bolsa Família, há uma maneira muito mais simples e direta de consultar as informações. Através do Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal. O procedimento é bem simples e fácil. A senha usada é a mesma para fazer login no aplicativo Caixa Trabalhador. Ambos são da mesma rede.

Entre no site Portal Cidadão da Caixa (https://cidadao.caixa.gov.br/);

Faça login com CPF + senha;

Clique em Bolsa Família;

Selecione o mês e dê continuar;

Pronto.

Feito isso é possível ter acesso a vários detalhes sobre o Bolsa Família. Bem como novos pagamentos, pagamentos anteriores e muito mais. Podendo consultar se o titular conseguiu ou não adesão no Vale-Gás e tantos outros serviços que estão disponíveis.

Aos que não têm conta cadastrada no sistema acima, é possível criar uma conta na própria página disponível acima. Sendo necessário apenas informar alguns dados pessoais e pronto. O cadastro também é realizado de maneira totalmente online pela internet.