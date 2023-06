Bolsa Família de junho: descubra qual é o NOVO PACOTE de benefícios do governo

Boa notícia! Daqui há duas semanas mais ou menos o Governo Federal irá começar o novo ciclo de pagamentos do Bolsa Família. Com isso uma série de novos benefícios serão incluídos no programa de distribuição de renda. Possibilitando que algumas famílias recebam até R$ 1 mil ou mais. Os valores dependem de alguns aspectos e podem variar de família para família. Veja abaixo quais são os novos benefícios e possíveis valores que muitos brasileiros irão receber neste mês de junho.

Bolsa Família possui novos benefícios

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do país. Por intermédio dele milhões de famílias são impactadas diretamente. O seu intuito não é somente promover uma renda extra fixa, mas algo temporário a fim de que posteriormente a família cresça no aspecto econômico e receba mais do que R$ 600 todos os meses.

Por esse motivo o Bolsa Família inaugurou vários benefícios que beneficiam milhões de famílias. O primeiro e de maior valor é o adicional para as crianças entre zero e seis anos. O limite é de duas crianças por família. Além disso, os membros que possuem idade entre sete e dezoito anos também irão receber um adicional, mas com valor inferior.

Caso haja lactantes ou gestantes no grupo familiar, também há um valor adicional. Portanto, além da parcela fixa de R$ 600, há três outros adicionais que serão disponibilizados aos beneficiários neste mês de junho. Por esses motivos: o nível de rigidez do programa cresceu bastante.

Sendo então necessário cumprir uma série de requisitos para não ter o benefício suspenso. Bem como estar com o cartão de vacina atualizado. Crianças e adolescentes que estão frequentando a escola precisam ter 75% de frequênci e as gestantes precisam realizar o pré-natal. Para que haja a disponibilização de todos os benefícios, o cadastro no CadÚnico precisa estar sempre atualizado.

Pagamento extraordinário é divulgado

Portanto, com base nos adicionais citados acima o Bolsa Família irá ter um pagamento extraordinário neste mês de junho. O adicional referente as crianças entre zero e seis anos é de R$ 150. O limite é de duas crianças, logo, de R$ 300. O adicional para as gestantes e lactantes, é de R$ 50. O adicional para os membros com idade entre sete e dezoito anos também é de R$ 50.

Desse modo, apenas em parcelas e adicionais: algumas famílias terão o direito de receber R$ 1.050. Entretanto, é válido lembrar que muitas famílias que recebem o Bolsa Família também recebem o Vale-Gás. Este mês de junho é mês de pagamento do auxílio.

Com isso mais R$ 100 devem ser adicionados a renda mensal. Totalizando dessa maneira aproximadamente R$ 1.150 no mínimo para algumas dessas famílias. Esse pagamento é visto por muitos como extraordinário, mas caso as famílias permaneçam seguindo este padrão, hão de receber mensalmente o valor de R$ 1 mil.

A grande maioria das famílias ainda estão na base dos R$ 600/700 somando parcelas + adicionais. Entretanto, por mais que não chegue perto dos R$ 1 mil como as demais, são valores relevantes e considerados inéditos por muitos especialistas na área.