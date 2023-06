Governo libera TABELA do Pis/Pasep de junho; descubra quando você receberá

Todos os anos milhões de trabalhadores aguardam ansiosamente pelos repasses do PIS/Pasep. Neste mês de junho irá ocorrer outra rodada de pagamentos e dessa vez será destinada aos trabalhadores de empresas privadas nascidos no mês de setembro e aos servidores públicos com final de NIS em 4 ou 5. Os novos valores já serão aplicados nos repasses deste mês. Veja qual será o novo valor e quem tem direito de receber o abono especial.

Governo libera tabela do PIS/Pasep para este mês de junho | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep possui novos valores

Para o trabalhador ter direito ao PIS/Pasep é necessário que ele esteja inscrito nos respectivos programas há pelo menos 05 anos. Portanto, aos iniciantes no mercado de trabalho: apenas após cinco anos irão começar a receber todos os anos o PIS/Pasep. É uma espécie de abono, porque é pago anualmente.

Além disso, é necessário que o trabalhador tenha exercido atividades remuneradas por no mínimo 30 dias no ano-base. Que neste ano de 2023 é o ano de 2021. Em razão da pandemia os pagamentos atrasaram em 02 anos. Na época os repasses foram pausados para dar vez aos repasses do Auxílio Emergencial.

E por fim, o trabalhador precisa receber no máximo 02 salários mínimos. Caso contrário, não terá direito ao benefício. As informações devem estar atualizadas corretamente no RAIS, senão, também há de ficar sem receber o abono.

O valor do benefício é baseado no salário mínimo. Caso o trabalhador tenha trabalhado todos os meses do ano-base, irá receber o salário cheio com base no valor do salário mínimo do ano. Ex: quem trabalhou os 12 meses em 2021, neste ano de 2023 irá receber o salário mínimo.

Caso contrário, para saber o valor a receber é bem simples. Basta dividir o valor do salário mínimo por 12 (referente aos 12 meses do ano) e então multiplicar por cada mês trabalhado.

Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos já está perto do seu fim. O último repasse estará disponível a partir do dia 17 de julho. Desde o dia 15 de fevereiro os repasses já se iniciaram e após 05 meses mais ou menos foram findados. Veja abaixo quem ainda possui direito aos repasses a partir deste mês.

Calendário restante PIS 2023

Nascidos em setembro: 15 de junho

Nascidos em outubro: 15 de junho

Nascidos em novembro: 17 de julho

Nascidos em dezembro: 17 de julho

Calendário restante Pasep 2023

Número de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Número de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Número de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Número de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho

Portanto, os pagamentos irão começar neste mês daqui há 10 dias. Brevemente a rodada de pagamentos deste ano de 2023 será findada. No ano de 2024 os pagamentos do PIS/Pasep terão como base o ano de 2022. Desse modo, é necessário que cumpra todos os requisitos acima, bem como ter exercido atividades remuneradas por no mínimo 30 dias.

Para fazer o saque do dinheiro basta ir na agência bancária responsável com os documentos de identidade em mãos e solicitar o saque. Ou então através do aplicativo movimentar o dinheiro e com isso conseguir obter mais praticidade e até mesmo transferir para um outro banco e sacar em um Caixa24Horas.