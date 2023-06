RG para menor de idade: aprenda como tirar o novo documento em 2023

Por mais que muitos pais resolvam emitir a cédula de identidade de seus filhos somente após alguns anos, logo a partir do nascimento já é possível fazer isso. Em alguns casos é bastante relevante ter o documento. Por exemplo: ao realizar viagens, o menor de idade precisa obrigatoriamente portar o seu RG. Há uma década atrás o procedimento era bastante arcaico e demorado, hoje em dia é bem simples e boa parte do procedimento pode ser realizado pela internet.

RG para menor de idade

Cada cidade possui seus próprios canais de emissão de cédulas de identidade. Na maioria dos municipíos brasileiros há o Poupatempo, VaptVupt e semelhantes. O intuito desses programas são favorecer mais facilidade à população. A fim de conseguir realizar simples ações em questão de segundos.

Nesses lugares é possível encontrar inúmeros serviços. Desde serviços relacionados à fatura de água, de luz e até mesmo emissão de documentos. Como RG e CPF. Por mais que não haja esses serviços em todas as cidades, há semelhantes e o passo a passo é praticamente o mesmo.

E por fim, as cidades que não possuem qualquer um dos serviços acima ou semelhantes, podem recorrer a Casa do Cidadão, onde é possível emitir a 1° via do RG de maneira totalmente gratuita. A fila de espera costuma demorar um pouco e o sistema de cadastro é mais simplificado, sendo necessário ir até uma agência pessoalmente.

Portanto, há vários serviços e programas que emitem RG para menor de idade. Lembrando que por mais que a lei não obrigue a troca antes da data de vencimento, é importante atualizar o documento com o passar dos anos. Isso evita problemas futuros. Como por exemplo ao ir fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Muitos candidatos voltam para a área de espera por estarem com o RG infantil, mesmo já estando na casa dos 18 anos ou mais. Eis a importância de estar sempre com o documento atualizado. Veja o passo a passo de como emitir RG para menor de idade.

Passo a passo para emitir

É importante filtrar os serviços presentes na localidade. Ao saber se há ou não uma agência do Poupatempo, Vapt Vupt ou semelhante. Ao saber o serviço disponível no município basta seguir os passos abaixo e em questão de momentos conseguir emitir a 1° via do RG para menor de idade.

Entre no site do serviço de emissão da sua cidade (pesquise pelo nome do serviço + agendamento);

Clique na guia de agendamento e marque um horário (ou se dirija até o local e faça o pré-agendamento);

Aguarde o horário e vá até o local com a certidão de nascimento, foto e o menor de idade (por mais que não seja mais necessário levar a foto 3×4 é bom deixar como segurança);

Pronto.

Feito isso a criança será submetida a algumas etapas a fim de ser confeccionado o documento de identidade. Na ocasião serão coletadas assinaturas da criança, impressão digital, fotos, etc. Caso a criança não assine, terá presente na carteira de identidade apenas a digital e a marca ‘Não assina’.

Portanto, essas etapas servem para qualquer menor de idade. A partir do primeiro dia de nascido ao último dia com 17 anos. O procedimento é gratuito e após 7/10 dias o documento estará disponível para retirada ou envio pelos Correios por uma taxa de R$ 9,09.

Essa primeira via não possui qualquer custo, no caso da segunda via do documento é necessário pagar R$ 51,39. Exceto aos beneficiários de programas sociais que podem conseguir descontos e isenções nas emissões.