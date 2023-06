Precisa de Uber e está sem dinheiro e sem cartão? Veja a nova modalidade de pagamento

Uber sem precisar de dinheiro – O universo digital acaba de ganhar mais uma inovação na forma de pagar pelos serviços de transporte. A Uber, conhecida mundialmente pelo seu aplicativo de transporte, em parceria com o Nubank, traz uma nova possibilidade de pagamento para seus usuários – a opção de pagar pelas viagens utilizando a solução NuPay, diretamente através do aplicativo do banco. A novidade, que deve transformar a experiência de pagamento dos usuários, está sendo implementada gradualmente e deve atingir todos os clientes brasileiros nas próximas semanas.

Novo pagamento não exige cartão ou dinheiro

O Nubank, uma das maiores instituições financeiras digitais do país, tem se destacado por oferecer uma experiência de usuário diferenciada e soluções inovadoras no mercado. A parceria com a Uber representa mais um avanço significativo na jornada do Nubank para tornar os pagamentos digitais mais seguros, eficientes e acessíveis.

Os usuários da Uber, já acostumados a realizar o pagamento de suas viagens através de diferentes formas como dinheiro, cartões de crédito e débito e créditos Uber Cash, agora poderão fazer uso do NuPay, um serviço de pagamento do Nubank. O processo é bastante simples e prático: a partir da aprovação do pagamento, feita uma única vez através do aplicativo do banco, o usuário poderá realizar transações de maneira automática, sem precisar compartilhar as informações do seu cartão no aplicativo de transporte.

Isso significa que os usuários apenas precisam autorizar os pagamentos para a Uber através do NuPay, usando a senha de 4 dígitos do Nubank. Esta aprovação é realizada uma única vez, eliminando a necessidade de inserir os dados do cartão a cada nova viagem, proporcionando uma experiência de pagamento mais rápida e segura.

Lívia Chanes, líder das operações do banco digital no Brasil, destaca o potencial desta nova modalidade de pagamento. Para ela, essa parceria “abre uma importante porta para levarmos o NuPay como meio de pagamento recorrente e automático para outros serviços online, como aqueles que exigem uma assinatura.”

Mais novidades

Mas as novidades não param por aí. Os clientes que optarem por utilizar o NuPay para pagar suas viagens na Uber terão à disposição um benefício adicional: a possibilidade de contar com um limite extra para suas corridas no crédito, sem consumir o limite pré-aprovado do cartão.

Esta possibilidade de não comprometer o limite de crédito pré-existente é destacada por Federico Chester, Diretor de Negócios da Uber para a América Latina. Ele ressalta a expectativa da empresa em relação à adesão ao novo meio de pagamento. “Nossa expectativa é que o NuPay se transforme rapidamente em um dos meios de pagamento mais utilizados na nossa plataforma, já que nossos usuários poderão pagar pelas viagens em uma experiência totalmente simples e acessível, com a possibilidade de não consumir seu limite de crédito”, afirma.

Essa novidade de pagamento através do NuPay na Uber representa um avanço significativo no setor de serviços de transporte digital, proporcionando aos usuários uma experiência mais segura e prática na hora de pagar por suas viagens. A expectativa é que, com a implementação gradativa desta nova opção, mais e mais clientes possam se beneficiar deste serviço, marcando mais um passo importante na evolução dos pagamentos digitais no país.

