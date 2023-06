Brasileiros em Portugal estão se dando BEM e ganhando MUITO nestas 6 profissões

Profissões em Portugal – Está à procura de novas oportunidades profissionais além das fronteiras do seu país? Aqui vai uma informação alvissareira: Portugal está ansioso por talentos estrangeiros em várias áreas do conhecimento. Com alta demanda por profissionais qualificados em uma gama de profissões, as chances de encontrar uma oportunidade empolgante em terras portuguesas são elevadas.

Portugal oferece diversas oportunidades de emprego em diferentes profissões, tornando-se um destino atraente para profissionais qualificados. Foto: divulgação

Portugal possui demanda para estas profissões

Um estudo da Hays Recruiting Experts, uma empresa global de recrutamento e gestão de recursos humanos, revela que existe um vácuo de profissionais especializados no mercado de trabalho português. Essas carências se traduzem em uma série de oportunidades para profissionais de diversos setores. Mais ainda, essas profissões oferecem remunerações comparáveis às encontradas na capital do país, Lisboa.

Veja também: Estas são as profissões do FUTURO! Elas crescerão muito em breve

Vamos começar pelo campo das Tecnologias de Informação. Em Portugal, a demanda por técnicos de redes está em alta. Se você é fascinado por computadores e comunicação de dados, essa pode ser a profissão certa para você. Como técnico de redes, sua função envolverá a instalação, configuração e manutenção de redes de computadores em empresas. Os candidatos a essas posições deverão ter formação técnica na área e possuir conhecimento em sistemas operacionais, protocolos de rede, segurança da informação e hardware. O salário médio para esta profissão ronda os 1.200 euros por mês.

Ainda no campo tecnológico, os programadores estão em alta demanda. O trabalho envolve a criação e o desenvolvimento de softwares, aplicativos, websites e sistemas de informática. O domínio de linguagens de programação, ferramentas de desenvolvimento e metodologias ágeis são cruciais para destacar-se nesta área. O salário médio mensal para um programador em Portugal gira em torno de 1.800 euros.

Outras áreas

Os analistas de sistemas são outro grupo de profissionais bastante procurados em Portugal. Eles são encarregados de analisar, projetar e implantar soluções de informática para atender às necessidades das empresas. São exigidos destes profissionais conhecimentos em análise de requisitos, modelagem de dados, arquitetura de sistemas e gestão de projetos. Estes especialistas podem esperar uma remuneração média mensal de cerca de 2.000 euros.

No campo do marketing, os especialistas em CRM (Customer Relationship Management) estão entre os profissionais mais procurados. Estes são responsáveis por gerenciar e aprimorar o relacionamento das empresas com seus clientes, utilizando ferramentas avançadas de CRM. A remuneração média esperada para essa profissão é de 1.500 euros mensais.

Em um mundo cada vez mais digital, especialistas em e-commerce também são altamente requisitados em Portugal. Estes profissionais gerenciam a loja on-line de uma empresa, desde a criação do site até o gerenciamento de vendas, estoques, pagamentos e logística. O salário médio para um especialista em e-commerce é de aproximadamente 1.600 euros por mês.

Na conjuntura atual em um cenário cheio de incertezas, as empresas estão cada vez mais buscando profissionais qualificados para identificar, avaliar e controlar os riscos financeiros, operacionais e estratégicos.

Veja também: TOP 5 profissões de HUMANAS para se dar bem e ganhar muito dinheiro