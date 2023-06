Dá para sacar o FGTS no final de semana; confira o GUIA das modalidades

O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, possui inúmeras modalidades de saque. Para aqueles que desejam sacar o FGTS no final de semana, precisam estar atentos como fazer para verificar o seu saldo, retirar o dinheiro e como podem transferi-lo para outro banco.

A seguir, quem tem direito ao FGTS pode verificar todas essas informações, e quem tem dúvida se vai receber ou não, pode avaliar quais requisitos são necessários.

Há pessoas que só conseguem sacar o FGTS aos finais de semana | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como o FGTS funciona

Todos os meses, o empregador deposita um valor referente ao FGTS. O beneficiário precisa ter esses requisitos para receber o FGTS:

Trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal conforme a CLT;

Trabalhador rural;

Empregado doméstico;

Trabalhador temporário ou avulso;

Safreiro em período de colheita;

Atleta profissional.

Para ter certeza de que tem direito ao benefício, basta baixar o aplicativo do FGTS e verificar as movimentações. Nele também é possível:

Ver saldos e extratos do FGTS;

Fazer saques por conta da rescisão ou aposentadoria;

Escolher um banco para receber os valores;

Fazer o envio da documentação necessária para ter direito ao saque que está retido;

Simular o saque-aniversário;

Consultar os valores do PIS.

Como sacar o FGTS

Para sacar o FGTS, o beneficiário pode fazê-lo pelo aplicativo do FGTS. A Caixa permite que seja enviado o valor da conta para outro banco sem nenhuma cobrança, ficando disponível após 5 dias úteis depois da solicitação.

Basta seguir os seguintes passos no aplicativo:

Tocar no botão “Meus saques”; Mover a tela e, então, selecionar a opção “Minha conta bancária”; Clicar no botão “Cadastrar conta bancária”, fazer o cadastro e tocar em “Continuar”. Selecionar o tipo de saque para retirar o dinheiro, caso tenha saldo disponível.

Para ter acesso ao aplicativo FGTS, é preciso que o usuário tenha o CPF vinculado a uma conta da CAIXA. Os passos para realizar o cadastro são os seguintes:

O usuário deve abrir o aplicativo e clicar em “Entrar no aplicativo”, após, em “Cadastre-se”; Ele deve preencher os dados pessoais; Digitar duas vezes seu e-mail e clicar em “Próximo”; Criar uma senha e confirmá-la; Selecionar o campo “Não sou um robô” e depois selecionar a opção “Cadastre-se”; Confirmar o link que chegará no e-mail indicado; Agora, basta logar com seu login e senha, tocar em “Continuar” e responder as perguntas de verificação; Clicar em “Li e concordo com as condições de serviço”; Por fim, clicar em “Continuar”.

Já para consultar o saldo, o beneficiário pode entrar no aplicativo do FGTS, ligar no 0800 726 0207 ou pelo internet banking da Caixa.

Modalidade para sacar o FGTS

Existem algumas modalidades para sacar o FGTS, sendo elas:

Saque-rescisão: quando o trabalhador é mandado embora sem justa causa; Saque-aniversário: o trabalhador tem o direito de retirar o saldo após dois meses da data do seu aniversário, caso seja mandado embora sem justa causa, não poderá sacar o valor do saldo, somente a multa rescisória; Saque aposentadoria: assim que o trabalhador se aposenta, ele tem direito a sacar o FGTS total da sua conta; Saque de doenças graves: o trabalhador ou dependente acometido por alguma doença grave pode sacar o valor do FGTS.

