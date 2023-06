Bizarro! É isso o que acontece se embrulhar o celular no PAPEL ALUMÍNIO

Embrulhar o celular no papel alumínio definitivamente não é algo que se passe na cabeça de muitas pessoas, principalmente quando pensamos na importância que este pequeno aparelho desempenha em nossas vidas.

Eles são praticamente nossos assistentes pessoais, além de serem também nossos álbuns de fotos e nossas fontes de notícia. É por meio deles que enviamos e recebemos mensagem, transferimos dinheiro e nos comunicamos com o mundo utilizando as redes sociais: é como se eles fossem nossos melhores amigos, com diversos usos possíveis.

Porém, por mais que os smartphones estejam de certa forma sempre à nossa disposição, eles também podem agir como verdadeiros espiões sorrateiros: eles estão sempre em ação sabendo quando vamos até a geladeira durante a noite, por exemplo. Ou seja: apesar de essenciais, eles, de certa forma, também são bem intrometidos.

Mas nesse contexto existe uma pegadinha.

Isso porque nossos queridos celulares possuem uma vida útil muito curta, e são muito delicados, sendo que qualquer queda ou poeira, bem como um rápido mergulho na água, pode fazer com que eles “morram”. Isso sem citar o fato de que, quando ficam carregando por muito tempo, ou mesmo quando são usados por horas seguidas, eles tendem a emitir um calor abrasador.

E é justamente por conta de tudo isso que a internet está cheia das mais diversas dicas e experimentos criados para que nossos celulares possam viver mais. E uma delas chama a atenção justamente por envolver o uso do papel alumínio.

Sobre a iniciativa de embrulhar o celular no papel alumínio

A dica em questão nada mais é do que um experimento muito curioso, que se baseia em embrulhar o celular no papel alumínio. Segundo os próprios usuários, por sinal, esta técnica é capaz de fazer com que o aparelho pare de funcionar temporariamente, para que possa “descansar”.

E isso seria possível por conta de algo muito simples:

Quando o aparelho é envolvido completamente no papel alumínio, ele fica introvertido, o que significa que deixa de ser capaz de receber mensagens e ligações: até mesmo o GPS sofre alterações.

Inclusive, encontrar essa funcionalidade em aparelhos iOS ou Android vira uma missão quase impossível: apenas a última localização irá aparecer (aquela “marcada” antes de o papel alumínio abraçar o aparelho).

E será que existe uma verdadeira ciência por trás disso?

Bem… Acontece que o papel alumínio sempre foi considerado uma espécie de gaiola de Faraday, uma vez que consegue bloquear os campos magnéticos ao redor de algo.

Logo, é como se o celular recebesse um chapéu de alumínio, criado para afastar sinais, e isso acontece porque esse papel é um grande condutor: sua carga, mantida positiva, bloqueia as que são emitidas pelo aparelho em si.

Não é porque a dica existe que ela deve ser seguida

Esta dica de embrulhar o celular no papel alumínio é, de fato, interessante.

Mas, aqui vai um aviso importante: não é por que tal dica existe que ela realmente deve ser seguida. É preciso considerar, ainda, que a garantia fornecida pelo fabricante pode ser de grande ajuda em muitos momentos, mas raramente pode ser utilizada por mau uso.

Quem deseja fazer a tentativa, porém, deve considerar que, após o teste do papel alumínio, o aparelho pode levar alguns minutos para voltar a funcionar, além do fato que algumas funcionalidades podem ficar inativas para sempre.

