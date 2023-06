Aviso: Inteligência Artificial roubará seu emprego! 6 profissões ameaçadas

Há cinquenta anos, ninguém imaginaria que a Inteligência Artificial iria chegar no patamar que ela se encontra atualmente, onde inúmeros empregos se encontram ameaçados devido a gama de funcionalidade que elas podem desempenhar. Se você precisa de um texto, ela faz, se precisa de uma receita, ela também faz. A pergunta é: o que ela não é capaz de fazer?. Todavia, isso está gerando uma grande preocupação na grande massa, pois temem perder seus empregos para as máquinas, portanto, confira as seis profissões que estão ameaçadas por conta dessas IA.

Confira as profissões que estão ameaçadas por conta das IA | Imagem de 0fjd125gk87 por Pixabay

A primeira da lista poucos sabem da possibilidade

Motorista

Por incrível que pareça, nas próximas décadas, até mesmo a profissão de motorista pode ser extinta por conta das máquinas. No Brasil não, mas em países da europa, por exemplo, alguns carros elétricos já possuem a função ‘piloto automático’, onde o próprio veículo consegue se guiar por todo o percurso enquanto a pessoa fica apenas sentada, nem precisa tocar um dedo no volante. O mesmo também ocorre para voos comerciais, mas nesses casos, a presença de alguém para assumir o controle em caso de pane é essencial.

Pesquisadores

Os pesquisadores também estão sob risco de perder os seus empregos, talvez, sobre poucos, apenas para ‘validar’ as informações que foram obtidas pelas máquinas. Todavia, em questão de minutos, a Inteligência Artificial é capaz de realizar estudos imensos, cruzar dados e tomar a melhor decisão acerca de um determinado assunto.

Escritores

Já as profissões que envolvem escrita, também devem perder espaço para a Inteligência Artificial, por exemplo, uma IA consegue realizar um texto de 500 palavras em questão de minutos, ao passo que um redator comum deve demorar em média 30 minutos. Sem contar que em questão de segundos, a própria IA consegue fazer o planejamento de pautas do mês inteiro.

Veja também: Nova Função Do WhatsApp É BOA, Mas Oferece Perigos; Entenda

Até os advogados estão na mira delas

Advogados

Já há casos que a própria máquina conseguiu ler todo o processo e realizar uma tese em prol de defender o ‘cliente’, isso fica fácil, pois com a IA, ela possui acesso a um incrível banco de dados, que é capaz de em pouco tempo realizar uma verdadeira varredura em todas as teses, jurisprudências e leis que legislam sobre um determinado assunto. E com isso, construir sua tese da melhor maneira possível.

Programadores

Você deve se perguntar, na teoria, foram eles que criaram as IA,como agora eles irão perder os empregos? bem simples, os programadores em questão tratam-se daqueles que realizam funções mais ‘simples’, como a construção de sites ou a programação de sistemas empresariais. Tudo isso, pode ser feito por uma máquina treinada e em questão de segundos.

Atendimento ao cliente

Por fim, está a área de atendimento ao cliente, que em pouquíssimo tempo, já está repleta de robôs que realizam o primeiro contato e somente em casos mais graves, é que uma pessoa real atende a situação. A maioria dos bancos estão fazendo isso, pois torna os processos mais rápidos e menos caros, uma vez que não precisa gastar com especialistas.

Veja também: Novidade EXCLUÍDA Do WhatsApp Está De Volta Aos Grupos Do App