Restituição do Imposto de Renda 2023: esse é o motivo secreto pelo qual você pode não receber

Todo brasileiro e até mesmo estrangeiro que passou a residir no Brasil precisa realizar a declaração do Imposto de Renda, todos os anos, lembrando que declarar é diferente de pagar tributos. Os impostos arrecadados, são usados de várias maneiras, principalmente, com a finalidade de melhorar a infraestrutura de todo o país. Mas vale lembrar, que na maioria dos casos de quem paga algum tributo no imposto, a pessoa tem direito a Restituição do valor, basicamente, o valor que ela pagou a mais é devolvido, mas nos últimos dias, vários contribuintes começaram a reclamar que ainda não conseguiram ter acesso ao dinheiro, entenda.

Por que várias pessoas ainda não receberam o valor da restituição?

No último dia 31 de maio a Receita Federal bateu mais um recorde em sua história, ao pagar o maior valor em restituição do Imposto de Renda, o que totalizou cerca de R$ 7,5 bilhões, somente no lote 1. Mas mesmo tendo declarado corretamente, alguns contribuintes ainda não receberam os valores de volta e ficaram preocupados.

O motivo para isso ocorrer pode ser simples mas em certos casos, pode ser caso até mesmo de investigações. Há quem não recebeu ainda, porque não está na lista de prioridades para receber no lote 1, como os idosos ou pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Mas a grande novidade, foi a prioridade em primeiro lote para quem optasse por receber via Pix ou pela declaração pré-preenchida.

Mas ainda existe um motivo que pode fazer com que a pessoa não tenha recebido o valor, ela pode ter caído na temida ‘malha-fina’, basicamente, a Receita Federal identificou algumas inconsistências nos dados fornecidos pelo contribuinte.

O que fazer nos casos que a pessoa acaba caindo na malha-fina?

Nem sempre a pessoa cai na malha-fina por ‘maldade’, por isso, sempre é bom verificar novamente a sua declaração do Imposto de Renda de maneira minuciosa, para ter certeza que não colocou nenhuma informação equivocada, Caso haja algum erro, é possível que a Receita aplique multas no contribuinte e em casos mais severos, até punições mais rígidas.

Para que os erros sejam corrigidos, a pessoa deve optar por uma ‘declaração retificadora’, o processo para fazê-la é bem parecido com a declaração original, entretanto, no espaço que tem ‘identificação do contribuinte’ é preciso deixar explícito que trata-se de uma declaração retificadora.

Há outros casos, que a pessoa não recebeu o valor, mas está com todas as informações parcialmente corretas. Mas caso você consiga visualizar a mensagem ‘enviado ao banco para crédito’ e você não recebeu os valores em conta, provavelmente, você digitou o pix ou a conta bancária errada. Nesses casos, é preciso que o contribuinte entre em contato com a Central do Banco do Brasil, que pode ser acessada pelos telefones 4004-0001 nas capitais e 0800-729-0001 nas demais regiões. Lembrando que o erro citado não atrapalha em nada a declaração, atrapalha somente a restituição do Imposto de Renda.

