Nasceu nesta data? Saque R$ 2.900 do Caixa Tem HOJE mesmo

Atualmente, praticamente todo cidadão possui uma conta no aplicativo do Caixa Tem, ele se popularizou bastante durante o período da pandemia, o que acabou democratizando ainda mais o acesso bancário a milhares de brasileiros. Por intermédio dele, é possível receber vários benefícios, como é o caso do Bolsa Família, por exemplo. Mas não se limita apenas a ele, como é o caso de um saque no valor de R$ 2.900 que está sendo liberado para pessoas que nasceram no mês de junho, entenda como realizar o resgate do valor.

Saiba quem pode realizar o saque do FGTS hoje mesmo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De onde vem o valor de R$ 2.900 que pode ser sacado?

O valor vem do FGTS. Ele é basicamente um conjunto de contas bancárias dos trabalhadores, quem administra todas essas contas é a Caixa Econômica Federal. E elas são ‘mantidas’ por intermédio de um depósito mensal, no valor de 8% do salário de cada funcionário, mas quem realiza esse repasse, é a própria empresa. O valor é do empregado, mas ele não tem total controle sobre ele.

Isto é, caso a pessoa queira realizar o saque, é preciso que o motivo esteja dentro do que a legislação prever, como nos casos de demissão sem justa causa, ou na hora de financiar sua casa própria ou quando ocorre algum desastre natural no local onde a pessoa reside. Lembrando que há alguns casos que podem ocorrer os saques extraordinários, um deles, é o saque-aniversário.

Por intermédio do saque-aniversário, a pessoa consegue ter direito a uma parte do valor que está disponível em sua conta, o valor pode variar entre 5% e 50%. Em um primeiro momento, isso parece ser vantajoso, mas vale salientar que ao optar pelo saque em questão, o trabalhador fica impossibilitado de realizar o saque integral do valor disponível no FGTS em caso de demissão sem justa causa. E para voltar a ter direito ao saque, é preciso esperar 24 meses e desfazer a adesão à modalidade citada.

Como realizar o saque de R$ 2.900 pelo Caixa Tem?

No dia primeiro de Junho, a Caixa anunciou que foi autorizado o acesso a valores pelo Caixa Tem para trabalhadores que fazem aniversário no mês de Junho. Trata-se do saque-aniversário, que contempla a todos que possuem saldo positivo no Fundo em questão. Lembrando que quem não aderiu a modalidade, pode optar por ela até o último dia do mês em questão.

Os valores ficam disponíveis do primeiro dia útil do mês em que o trabalhador realiza aniversário até três meses após, ou seja, os trabalhadores de junho possuem até o último dia útil de agosto para realizar o saque.

Após optar por receber o valor do saque-aniversário, os valores já ficam disponíveis para serem usados pelo próprio Caixa Tem, lembrando que não há restrições de como o trabalhador pode gastar o dinheiro, isto é, é dele. Lembrando que há algumas desvantagens de realizar o saque, no caso, se a pessoa for demitida sem justa causa, ela não pode realizar o saque do valor integral que há no FGTS.

