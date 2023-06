Quando pode fazer o SAQUE EXTRAORDINÁRIO do FGTS em 2023? Dinheiro liberado na conta

Quase todos os brasileiros passam uma boa parte de suas vidas trabalhando para empresas privadas, para ao término do ciclo em questão, conseguirem se aposentar. Na teoria, essa caminhada entre a entrada no mercado de trabalho e a saída é excelente, mas na prática, durante esse percurso, pode ocorrer vários problemas, como demissões e doenças que podem afetar o trabalhador. Para isso, criou-se o FGTS, para que quando algo do gênero acontecesse com o funcionário, ele ter uma espécie de amparo. Lembrando que os valores presentes no fundo de garantia, não podem ser sacados a qualquer momento, portanto, confira em quais datas o saque pode ser efetuado.

Qual a finalidade do FGTS?

Quando um trabalhador assina o contrato e sua carteira é assinada, ele passa a usufruir de todos os benefícios que foram criados pela CLT. Outros benefícios, já são garantidos pela Constituição Federal, a saber:

Irredutibilidade do salário mínimo;

Horas de trabalhos pré-determinadas;

Férias remuneradas;

Licença-maternidade/paternidade;

Segurança no trabalho;

Direitos sindicais;

Igualdade de oportunidades;

Indenização por demissão sem justa causa;

Repouso remunerado de preferência no domingo;

Seguro-desemprego.

Mas além dos direitos já citados, no ano de 1960 foi criado um fundo, o FGTS, que visa proteger os trabalhadores de problemas que podem acontecer durante o período de trabalho e acabar atrasando a vida deles. O fundo em questão, todo mês, é mantido com 8% do valor que o funcionário recebe, lembrando que a obrigação de depositar o valor é da própria empresa.

Quando o funcionário pode efetuar o saque?

Embora o dinheiro seja da pessoa, em uma espécie de poupança obrigatória, não é em qualquer momento que ela pode sacar o valor, uma vez que ele possui finalidade assistencial, isto é, de prestar assistência ao trabalhador nos momentos que ele estiver necessitando, devido a isso, os saques são bem raros, mas há duas modalidades de saques extraordinários que podem ser usados pelos trabalhadores hoje mesmo.

A primeira modalidade é uma das piores, uma vez que para ela ser ativada, é preciso que alguma calamidade pública ocorra na região onde a pessoa reside, como nos casos do litoral de São Paulo que muitas famílias perderam tudo. Isto é, após o estado de calamidade pública ser anunciado, o FGTS é liberado por intermédio do saque calamidade.

Já de outra maneira, é por intermédio do saque-aniversário, ou seja, todos os anos, os trabalhadores podem retirar uma quantia de sua conta, no mês de seu aniversário, após o liberado, o valor fica disponível por até 3 meses. Vale lembrar que a quantia pode variar de 5% a 50% do valor disponível na conta.

Além desses saques, há os convencionais, que podem ocorrer para abater uma dívida de financiamento de imóvel, por exemplo, mas na prática, não funciona bem como um saque. Ou então quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele também consegue resgatar 100% do valor disponível no fundo em questão.

