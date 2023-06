Alerta: MUDANÇA no imposto pode aumentar PREÇO DA GASOLINA; entenda

Preço da gasolina – Na última quinta-feira (1º), uma decisão que preocupa muitos brasileiros, em especial aqueles que dependem do carro como meio de transporte diário, entrou em vigor. A alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina foi unificada em todo o país, estabelecendo o valor de R$ 1,22 por litro em todas as unidades federativas. Apesar da recente diminuição de 12,6% no valor do combustível pela Petrobras, o novo imposto deve elevar os preços da gasolina nas bombas.

Com a unificação da alíquota do ICMS sobre a gasolina em todo o país, os brasileiros já sentem o impacto no preço do combustível. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Gasolina terá preço reajustado?

Esse reajuste de imposto traz consigo a expectativa de que os preços da gasolina aumentem em todo o país. Vale ressaltar que essa mudança no valor do ICMS ultrapassa o valor anterior do imposto em 24 estados brasileiros. Tendo em vista o impacto que essa mudança pode causar na economia doméstica dos brasileiros, fica claro o sinal de alerta para os consumidores sobre a necessidade de economizar na hora de abastecer.

Neste cenário de possível aumento dos preços, a educadora financeira Aline Soaper oferece algumas orientações valiosas para os consumidores. Segundo ela, é crucial que os usuários fiquem atentos para saber se os postos de combustíveis irão repassar esse ajuste de forma justa. Soaper salienta que o ICMS é apenas uma parte do preço total da gasolina, correspondendo a 20,5% do custo total do produto.

Os postos de combustível possuem autonomia para estabelecer seus próprios preços e, por isso, existe o risco de se deparar com preços excessivamente altos, como já tem sido notado mesmo antes do anúncio oficial do aumento do imposto. “O consumidor precisa estar atento e fazer uma pesquisa de preço, consultando mais de um posto de gasolina para poder economizar”, recomenda Soaper.

Outro ponto destacado pela especialista é a importância da manutenção do veículo para a economia de combustível. Práticas como manter os pneus sempre calibrados e fazer as revisões periodicamente podem reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, contribuir para uma economia significativa. Um dos procedimentos mais simples, mas que pode fazer uma grande diferença, é a substituição do filtro de ar.

A especialista ainda reforça a necessidade de cautela ao escolher o posto de combustível, alertando para aqueles que adulteram a gasolina, pois além de afetar o desempenho do veículo, isso pode acarretar em gastos adicionais com manutenção.

Estratégias de economia

Além dessas sugestões, existem outras estratégias que podem auxiliar os motoristas a economizar no orçamento destinado ao combustível. Uma delas é reconsiderar a forma como o carro é utilizado, buscando, se possível, reduzir o número de dias na semana em que o veículo é usado. Outra dica é aproveitar os benefícios oferecidos por programas de pontos do cartão de crédito em postos conveniados ou inscrever-se nos programas de fidelidade dos próprios postos de combustível.

É também recomendável optar por abastecer em postos de combustível que estejam na rota diária, próximos de casa ou do trabalho, o que pode evitar deslocamentos desnecessários e, consequentemente, gastos adicionais de combustível.

A nova alíquota do ICMS sobre a gasolina certamente tem potencial para afetar o bolso dos brasileiros. Porém, seguindo as orientações de economia e estando atentos às práticas dos postos de combustíveis, é possível minimizar os impactos dessa mudança.

