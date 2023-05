NOVO cartão do Bolsa Família será entregue em junho? Veja as vantagens e quem receberá

O programa Bolsa Família é um programa totalmente social que auxilia famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, estado de pobreza ou extrema pobreza. Como atualmente o programa foi relançado pelo presidente Lula e alguns benefícios adicionais, foi necessário ter um novo cartão do programa, e vai funcionar também para que os beneficiários usem e tenham acesso a esses benefícios.

Se você é beneficiário, continue lendo o texto que vamos explicar melhor sobre esse novo cartão do programa e como vai funcionar e quem pode pedir.

novo cartão do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo cartão do Bolsa Família

Logo no início do ano, o Governo Federal já compartilhou que aconteceria a distribuição de novos cartões do programa social, para ser um novo sistema para beneficiários, as famílias que foram adicionadas recentemente no programa já receberam o cartão, pois podem usar o cartão para mover o dinheiro.

A pessoa que está se inscrevendo agora no programa precisa esperar duas correspondências do banco da Caixa Econômica através do correio.

Eu preciso solicitar o novo cartão do programa?

Uma dúvida frequente dos beneficiários é se quem é mais antigo qual ter que notificar um novo cartão do programa ou se pode continuar com o antigo. Como foi informado acima, os novos beneficiários que entraram no programa neste ano não precisam pois já receberam o atualizado, assim que entra no programa o cartão é gerado automaticamente com o nome do responsável.

A pessoa que não tem o cartão não fica impedido de usar os benefícios, pois o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo do Caixa Tem, para quem ainda não tem o cartão.

Como solicitar o novo cartão?

O Ministério da Cidadania informou que os beneficiários que perderam o antigo cartão podem pedir a segunda via e vão receber o novo. Pode fazer isso:

Ligando para o número 0800 726 0207. A Caixa Econômica informa que é possível solicitar um novo cartão por este canal.

Indo diretamente a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) – o mesmo local onde foi feita a inscrição no Cadastro Único.

Indo pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Recebimento do Benefício sem o Cartão.

Não tenho o cartão

Pode ficar tranquilo, como foi informado acima, os beneficiários que ainda não tem o cartão, ou que perderam vão poder continuar recebendo o cartão normalmente, ou seja, você não precisa especificamente ter um cartão para receber e movimentar o dinheiro.

Ele pode ser depositado no aplicativo Caixa Tem e ser movimentado por lá mesmo, tem como pagar boletos, fazer transferências, fazer recarga no celular, e diversos outros serviços, usando o débito virtual.

