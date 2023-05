ATENÇÃO! Se você usar CPF para pagar menos na farmácia é melhor ter cautela

Você já deve ter pensado o porquê as farmácias têm costume de solicitar o CPF para terminar a compra, para alguns casos realmente é bom porque a pessoa pode ganhar desconto ao informar esse documento, porém não descarta também a possibilidade de existir outra coisa por trás, e precisamos ficar em alerta para quem informar o número do nosso documento.

São muitas farmácias do Brasil que pegou a hábito e pedir a informação do CPF, e isso é inofensivo para muitas pessoas, até porque vai proporcionar algumas vantagens e descontos. É por isso que trouxemos esse texto para você, é necessário ter atenção se realmente é uma prática segura e se está dentro da lei que protegem os dados pessoais.

tome cuidado ao informar o CPF. Imagem: Jeane de oliveira / Noticiadamanha.com.br

Alerta para a pessoa que tem costume de informar o CPF em farmácias

Com as farmácias pedindo CPF, e tendo informações como endereço e até mesmo biometria ela consegue ter acesso totalmente detalhado do perfil do cliente, e assim ela consegue também fazer um acompanhamento de todas as compras que a pessoa faz, e isso é extremamente preocupante para em alguns casos, pois excluí totalmente a privacidade do indivíduo. E quem pode confirmar que eles não podem vazar os dados ou usar de forma não ética?

Existe uma coleta bem excessiva desses dados, e com isso é mais provável de aumentar o risco quando encontra uma violação e vazamento dos dados, se caso essas informações não tiverem protegidas o bastante para combater os hackers, e coloca a segurança da pessoa em risco.

Lei de proteção de dados

É extremamente importante o consumidor saber e conhecer os seus direitos e também práticas das empresas que pegam o uso dos dados pessoais, por isso a Lei Geral de Proteção de Dados, coloca algumas diretrizes que são bem claras para conseguir proteger a privacidade de cada pessoa para garantir que todas as informações que foram passadas sejam utilizadas de forma segura.

Ainda de acordo com a Lei, as empresas só podem pegar esses dados pessoais se realmente tiver uma finalidade para isso e é preciso informar aos titulares para que será o uso dessas informações. Lembrando que também é necessário ter o consentimento da pessoa para colher esses dados.

Nas farmácias, os atendimentos precisam ser transparentes sobre o porquê eles estão solicitando o CPF e também outros dados pessoais, saiba que o consumidor tem direito de negar passar essa informação, ao menos que se for necessário para conseguir vender medicamentos controlados, que é exigido pela Anvisa.

Autoridade Nacional

Se acontecer uma violação dos direitos dos consumidores a essa coleta e uso de dados pessoais, a pessoa pode fazer uma consulta a ANPD que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e assim essas autoridades podem fazer o seu direito valer a pena.

A ANPD foi criada justamente para isso, para fiscalizar e aplicar conforme na Lei Geral de Proteção de Dados em caso das regras não forem cumpridas.

Por isso a nossa dica é que você tome cuidado ao fornecer seus dados pessoais dentro de uma farmácia ou qualquer outro estabelecimento.

